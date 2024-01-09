Σοκαρισμένη παρακολουθεί η κοινή γνώμη τις εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης εγκύου από την περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Ο σύντροφός της και ένας φίλος του προσήχθησαν και ανακρίνονται ως ύποπτοι - ο φίλος του συντρόφου της «έσπασε» και ομολόγησε τη δολοφονία της άτυχης γυναίκας , λέγοντας ότι βοήθησε τον σύντροφο της 41χρονης να ξεφορτωθεί το πτώμα. Μάλιστα υπέδειξε και το σημείο όπου πέταξαν την σορό της.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα της Θεσσαλονίκης, οι αστυνομικοί τελικά εντόπισαν τη σορό της 41χρονης μέσα σε μπαούλο, πεταγμένο σε δασώδη περιοχή ανάμεσα στη Νέα Τρίγλια και τη Γαλάτιστα Χαλκιδικής

Ο σύντροφος της άτυχης γυναίκας – έγκυος στον 3ο μήνα όταν δολοφονήθηκε και μητέρα μίας ακόμα 13χρονη κόρης - αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Μάλιστα, σπό την πρώτη στιγμή της εξαφάνισής της, προσπάθησε να αποπροσανατολίσει τις έρευνες των διωκτικών Αρχών, ισχυριζόμενος πως η γυναίκα τού έστειλε μήνυμα μόλις χάθηκαν τα ίχνη της κι ότι πήρε μαζί της 5.000 ευρώ από το κοινό τους ταμείο.

Τόσο ο σύντροφος της 41χρονης όσο και ο φίλος του είναι υπό κράτηση στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Την άκρη του νήματος φαίνεται πως «ξετύλιξαν» τα δακτυλικά αποτυπώματα του φερόμενου ως συνεργού του συντρόφου του άτυχης γυναίκας, καθώς βρέθηκαν στο σπίτι όπου έμενε η έγκυος γυναίκα και οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ανήκουν σε σεσημασμένο άτομο.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί τον προσήγαγαν και, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ομολόγησε την δολοφονία και να κατονόμασε και τον σύντροφο της 41χρονης.

Με πληροφορίες από grtimes.gr, thesstoday.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.