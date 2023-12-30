Συγγενείς και φίλοι λένε αυτή την ώρα, στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στους Ταγαράδες, το τελευταίο αντίο στον 32χρονο αστυνομικό, ο οποίος δολοφονήθηκε από 44χρονο Νορβηγό τα ξημερώματα Πέμπτης σε μπυραρία στη Θεσσαλονίκη.

Τραγική φιγούρα η μητέρα του αστυνομικού, η οποία κρατάει τη φωτογραφία του γιου της στα χέρια και φωνάζει «γιατί παλικάρι μου, γιατί».

Η σορός του 32χρονου έφτασε στην εκκλησία με πομπή. Δεκατρία δίκυκλα της Άμεσης Δράσης και πέντε περιπολικά συνόδευσαν την σορό του άτυχου αστυνομικού από το νεκροτομείο στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Ταγαράδων.

Παρόντες στην κηδεία είναι και συνάδελφοί του.

