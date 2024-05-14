Τα πρωτάθλημα πλησιάζει στο τέλος του και ακόμα τίποτα δεν έχει κριθεί! Ζήστε την αγωνία της μάχης για τον τίτλο και την έξοδο στην Ευρώπη, στον bwinΣΠΟΡ FM.

Η 9η αγωνιστική των playoffs φέρνει δύο τεράστια ντέρμπι, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στις πιο κρίσιμες αναμετρήσεις της χρονιάς, μία στροφή πριν πέσει η αυλαία.

Την Τετάρτη (15/05) συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας και στις 20:00 ακριβώς ακούστε σε παράλληλη μετάδοση όλα όσα θα συμβούν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στο μπρα-ντε-φερ των «ερυθρολεύκων» κόντρα στην Ένωση και κάθε φάση από την σύγκρουση του «δικεφάλου» του βορρά με το τριφύλλι. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 18:00 με το παιχνίδι Λαμία-Άρης.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, ακολουθεί το τρίτο ημίχρονο, με ρεπορτάζ, σχόλια και φυσικά ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές.

Ολυμπιακός-ΑΕΚ, ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός, Λαμία-Άρης

Την Τετάρτη όλα παίζονται εδώ! Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6



Πηγή: skai.gr

