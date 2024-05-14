«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»: Νόστιμα πιάτα αλλά με αστοχίες! – Δείτε το τρέιλερ

«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»

Με τον Μάρκο Σεφερλή και τον Έκτορα Μποτρίνι

Σήμερα στις 14.50, στον ΣΚΑΪ

Η Νεφέλη έχει ενθουσιαστεί με τις ικανότητές της στην κουζίνα και η Αναστασία αισθάνεται περήφανη για τη νύφη της, αφού έχουν εξασφαλίσει ήδη δύο νίκες στην κουζίνα της Μαμάς. Σήμερα αντιμετωπίζουν δύο κολλητές φίλες, την Άννα Μαρία και τη Μαριαλένα.

Τρίτη φορά στην κουζίνα, παρέα με τον Μάρκο, και η Νεφέλη μπαίνει με όρεξη για να ακολουθήσει τις οδηγίες της μέλλουσας πεθεράς της και να ετοιμάσει ένα απαιτητικό πιάτο - «λαχανοντολμάδες αποδομημένους». Οι αστοχίες δεν λείπουν από το πιάτο που στήνουν και τα κορίτσια προβληματίζονται για το αποτέλεσμα.

Η Άννα Μαρία και η Μαριαλένα κατάγονται από τη Ρόδο, συγκατοικούν στην Αθήνα και εργάζονται στο χώρο της εστίασης. Έχουν πολλά κοινά, αλλά στη μαγειρική μόνο η Άννα Μαρία τα καταφέρνει – η φίλη της έχει κάψει μέχρι και… αβγά βραστά. Θα καταφέρει να ακολουθήσει σωστά τις οδηγίες και να μαγειρέψει νόστιμα «παπουτσάκια με γαρίδες σαγανάκι» ώστε να κερδίσουν;

Ο Έκτορας δεν μένει και πολύ ικανοποιημένος από τις σημερινές συνταγές. Είναι μεν νόστιμες αλλά με αρκετά λάθη και ελλείψεις που θα στοιχίσουν τη νίκη σε ένα από τα δύο μαγειρικά ζευγάρια.

