Κανονικά θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές από την Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024 ενώ ξεκινάει και η εφαρμογή της χρήσης μηχανημάτων Pos, για την αποδοχή πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:

«Μετά την αργία της Πρωτοχρονιάς όλοι οι πωλητές των λαϊκών αγορών θα βρισκόμαστε κανονικά στις θέσεις μας από την Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024, σε κάθε γειτονιά της Ελλάδας, προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τους χιλιάδες Έλληνες καταναλωτές που διαχρονικά μας εμπιστεύονται για τις αγορές τους αξιοποιώντας ιδανικά το τρίπτυχο, ποιότητα, ποικιλία, καλές τιμές. Ταυτόχρονα όμως με τη νέα χρονιά υποδεχομαστε και μια νέα εποχή για τις λαϊκές αγορές με την καθολική εφαρμογή χρήσης Pos, μηχανημάτων αποδοχής πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, που καθίσταται πλέον υποχρεωτική προς όφελος όλων για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση καταναλωτών και πωλητών ικανοποιώντας έτσι ένα διαχρονικό αίτημα του κλάδου».

Υπενθυμίζεται ότι, όλοι, οι πωλητές που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές, στα πανηγύρια αλλά και στα Κυριακάτικά παζάρια, από 1.1.2024 και εφεξής υποχρεούνται να αποδέχονται τόσο πληρωμές με κάρτες (χρεωστικές και πιστωτικές), όσο και υπηρεσίες άμεσης πληρωμής με μεταφορά χρηματικών ποσών μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών, όπως η υπηρεσία I.R.I.S. online payments.

Σε ό,τι αφορά στις κυρώσεις σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, η σχετική υπουργική απόφαση ορίζει ότι για το χρονικό διάστημα από 01.02.2024 έως και 01.03.2024 αναστέλλεται κατ' εξαίρεσιν η επιβολή προστίμου στους νέους υπόχρεους, εφόσον αποδεδειγμένα έχουν προμηθευτεί τερματικά αποδοχής καρτών έως και 31.01.2024 και τελούν εν αναμονή για την εγκατάστασή του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.