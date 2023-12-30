Έντεκα άτομα συνελήφθησαν για διενέργεια παράνομων τυχερών παιχνιδιών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χτες βράδυ από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Τούμπας – Τριανδρίας.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές κατά τη διάρκεια ελέγχου βρέθηκε ότι ο 50χρονος υπεύθυνος του καταστήματος είχε εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία 35 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στους 10 εκ των οποίων διενεργούνταν παράνομα ηλεκτρονικά παίγνια από ισάριθμους θαμώνες.

Κατασχέθηκαν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στους οποίους διενεργούνταν τα παράνομα τυχερά παιχνίδια, καθώς και η κεντρική μονάδα του ηλεκτρονικού υπολογιστή (server) με τον οποίο ήταν συνδεδεμένοι.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου περί Παιγνίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

