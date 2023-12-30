Οδός Βασιλόπιτας στο Περιστέρι καθώς ένα πολύ μεγάλο μέρος του μεγαλύτερου πεζόδρομου της χώρας μετατράπηκε σε ένα γιγάντιο γλύκισμα μήκους 78 μέτρων και 9 τόνων έσπασε όλα τα ρεκόρ.
Η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων & Περιχώρων (ΣΑΑΠΠ) και ο Δήμος Περιστερίου σε μια μοναδική γιορτή δημιούργησαν και φέτος τη μεγαλύτερη βασιλόπιτα, στις 29 Δεκεμβρίου 2023, στην πλατεία Δημαρχείου - σταθμός Μετρό "Περιστέρι".
Ο Δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης, παρουσία χιλιάδων πολιτών από το Περιστέρι και όλη την Αττική, έκοψε τη βασιλόπιτα που βέβαια ο καθένας πήρε και από ένα κομμάτι. Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Πρόεδρος της ΣΑΑΠΠ Παναγιώτης Σαχινίδης.
Η Βασιλόπιτα ξεπέρασε τα 65 χιλιάδες κομμάτια, τους 9 τόνους βάρος και περιείχε 200 φλουριά που αντιστοιχούσαν σε Πρωτοχρονιάτικα δώρα.
Παρασκευάσθηκε από δεκάδες βιοτεχνικά αρτοποιεία (ΦΟΥΡΝΟΙ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ). Έμπειροι αρτοποιοί ανέλαβαν τη δημιουργία της βασιλόπιτας, η οποία ξεκίνησε να δημιουργείται από τα ξημερώματα. Στην παρασκευή συμμετείχαν οι μαθητές της Σχολής Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής της ΕΠΑ.Σ ΔΥΠΑ Γαλατσίου.
Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία της βασιλόπιτας ήταν: 5.500 kg Αλεύρι, 1.700 kg Ηλιέλαιο - Λάδι, 500 kg Ζάχαρη, 520 kg Άχνη, 5.000 Αυγά, 30kg Πορτοκάλια Ξύσμα, 75 kg Κονιάκ, 70 kg Κανέλλα τριμμένη.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.