Οδός Βασιλόπιτας στο Περιστέρι καθώς ένα πολύ μεγάλο μέρος του μεγαλύτερου πεζόδρομου της χώρας μετατράπηκε σε ένα γιγάντιο γλύκισμα μήκους 78 μέτρων και 9 τόνων έσπασε όλα τα ρεκόρ.

Η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων & Περιχώρων (ΣΑΑΠΠ) και ο Δήμος Περιστερίου σε μια μοναδική γιορτή δημιούργησαν και φέτος τη μεγαλύτερη βασιλόπιτα, στις 29 Δεκεμβρίου 2023, στην πλατεία Δημαρχείου - σταθμός Μετρό "Περιστέρι".

Ο Δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης, παρουσία χιλιάδων πολιτών από το Περιστέρι και όλη την Αττική, έκοψε τη βασιλόπιτα που βέβαια ο καθένας πήρε και από ένα κομμάτι. Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Πρόεδρος της ΣΑΑΠΠ Παναγιώτης Σαχινίδης.

Η Βασιλόπιτα ξεπέρασε τα 65 χιλιάδες κομμάτια, τους 9 τόνους βάρος και περιείχε 200 φλουριά που αντιστοιχούσαν σε Πρωτοχρονιάτικα δώρα.

Παρασκευάσθηκε από δεκάδες βιοτεχνικά αρτοποιεία (ΦΟΥΡΝΟΙ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ). Έμπειροι αρτοποιοί ανέλαβαν τη δημιουργία της βασιλόπιτας, η οποία ξεκίνησε να δημιουργείται από τα ξημερώματα. Στην παρασκευή συμμετείχαν οι μαθητές της Σχολής Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής της ΕΠΑ.Σ ΔΥΠΑ Γαλατσίου.

Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία της βασιλόπιτας ήταν: 5.500 kg Αλεύρι, 1.700 kg Ηλιέλαιο - Λάδι, 500 kg Ζάχαρη, 520 kg Άχνη, 5.000 Αυγά, 30kg Πορτοκάλια Ξύσμα, 75 kg Κονιάκ, 70 kg Κανέλλα τριμμένη.

Πηγή: skai.gr

