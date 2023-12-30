Το τελευταίο αντίο θα πουν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στον 32χρονο αστυνομικό που δολοφονήθηκε από 44χρονο Νορβηγό τα ξημερώματα Πέμπτης σε μπυραρία στη Θεσσαλονίκη.

Η σορός του 32χρονου αστυνομικού οδηγείται στην τελευταία του κατοικία στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης. Η εξόδιος ακολουθία είναι προγραμματισμένη για τις 12:00 το μεσημέρι.

Δεκατρία δίκυκλα της Άμεσης Δράσης και πέντε περιπολικά συνόδευσαν την σορό του 32χρονου αστυνομικού από το νεκροτομείο στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Ταγαράδων.

