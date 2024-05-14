«Η κατάργηση της Βόρειας…» είναι ο τίτλος με τον οποίο επιγράφει το μακροσκελές άρθρο της η Frankfurter Allgemeine Zeitung και αναφέρεται στην επιμονή της νέας Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα-Ντάβκοβα να παραλείπει το «Βόρεια». Το άρθρο αναφέρεται στη Συμφωνία των Πρεσπών αλλά και στις αντιδράσεις, όχι μόνο της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία υπογράμμισε πως ο δρόμος της Βόρειας Μακεδονίας προς την ΕΕ περνάει μέσα από τις μεταρρυθμίσεις της αλλά και τον σεβασμό των συμφωνιών που έχει υπογράψει. Ωστόσο ο αρθρογράφος επισημαίνει: «η προειδοποίηση της φον ντερ Λάιεν έχει και το δικό της αδύνατο σημείο. Η πλειονότητα του πληθυσμού στη Βόρεια Μακεδονία δεν πιστεύει πλέον σε μια «επιτυχή πορεία προς την ένταξη στην ΕΕ», όπως την περιγράφει η επικεφαλής της Κομισιόν. Το 2018 λεγόταν ότι μετά τη μετονομασία του κράτους θα ακολουθούσε η έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων στην ΕΕ. Στη συνέχεια όμως η Γαλλία και μετά η Βουλγαρία άσκησαν βέτο. Ο Μικόσκι και το VMRO προειδοπoιούσαν ήδη από το 2018 για ένα τέτοιο σενάριο».

Για το ίδιο θέμα η TAZ του Βερολίνου σημειώνει: «Το βλέμμα στρέφεται τώρα στον τρόπο με τον οποίο το VMRO-DPMNE θα αντιμετωπίσει το ευαίσθητο θέμα. Πέτυχε μια μεγάλη νίκη στις κοινοβουλευτικές εκλογές στα Σκόπια μετά από επτά χρόνια στην αντιπολίτευση. Οι Σοσιαλδημοκράτες που είχαν προηγουμένως τη διακυβέρνηση στα Σκόπια και είχαν φέρει τη Συμφωνία των Πρεσπών τιμωρήθηκαν από τους ψηφοφόρους. Ο αρχηγός του VMRO και μελλοντικός επικεφαλής της κυβέρνησης στα Σκόπια Κρίστιαν Μικόσκι δεν θέλει να αναφέρει το νέο όνομα του κράτους. Ωστόσο, είναι απίθανο να τολμήσει να καταγγείλει μονομερώς τη Συμφωνία των Πρεσπών. Η ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στην ΕΕ είναι επίσης στρατηγικός στόχος των συντηρητικών».

Επαναπροσέγγιση Αθήνας και Άγκυρας

Το Spiegel αναφέρεται στη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν και σημειώνει: «Μόλις πριν από δύο χρόνια, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε δηλώσει για τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι δεν ήθελε να τον ξανασυναντήσει ποτέ. Αυτές οι εποχές ανήκουν στο παρελθόν. Μετά από χρόνια έντασης και οι δύο χώρες προσπαθούν για μια καλύτερη σχέση. Ο Ερντογάν υποδέχτηκε τώρα τον Έλληνα πρωθυπουργό στην Άγκυρα. Και οι δύο ήταν γεμάτοι καλά λόγια ο ένας για τον άλλον αλλά το θέμα της Χαμάς άγγιξε τα όρια της προσέγγισης. Για τον Μητσοτάκη η ομάδα που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας είναι μια τρομοκρατική οργάνωση. Ο Ερντογάν δήλωσε ότι τον λυπεί αυτή η τοποθέτηση. «Ας συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε σε αυτό», είπε ο Μητσοτάκης στην κοινή συνέντευξη Τύπου το απόγευμα της Δευτέρας στην Άγκυρα. Δεν συμφωνούμε σε όλα σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα, αλλά συμφωνούμε ότι η βία πρέπει να σταματήσει και να υπάρξει μακροπρόθεσμη κατάπαυση του πυρός».

Και το δημοσίευμα καταλήγει πως «Με τη συνάντηση, ο Ερντογάν στέλνει τώρα μήνυμα και στις Βρυξέλλες. Πρόσφατα υπήρξαν επίσης δείγματα προσέγγισης μεταξύ Τουρκίας και ΕΕ. Ο Τούρκος υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ αναμένεται στις Βρυξέλλες αυτή την εβδομάδα για να προωθήσει τις ξένες επενδύσεις που χρειάζεται επειγόντως η χώρα».

Πηγή: DW - Μαρία Ρηγούτσου

