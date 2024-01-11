Θεσσαλονίκη: Σήμερα η κηδεία της 41χρονης εγκύου - Αρνούνται κάθε συμμετοχή οι κατηγορούμενοι

Σήμερα το πρωί της Πέμπτης θα αποχαιρετήσουν την 41χρονη Γεωργία η οικογένεια, οι φίλοι και τα αγαπημένα της πρόσωπα στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Τη μητέρα της θα αποχαιρετήσει και η 13χρονη κόρη της στην τελευταία πράξη του δράματος, που σόκαρε το πανελλήνιο. Η οικογένεια έχει ζητήσει αντί στεφάνων να δοθούν χρήματα στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Σε βάρος των δύο κατηγορουμένων ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, διακοπή κύησης και ληστεία καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία -όλα κατά συναυτουργία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ μέχρι αυτή τη στιγμή ο 39χρονος σύντροφός της υποστηρίζει πως δεν γνωρίζει τίποτα για τον φόνο, κοιμόταν την ώρα εκείνη.

Ακόμη, ο 34χρονος λέει ότι δε συμμετείχε σε κανένα φονικό, σκοπός του ήταν η ληστεία και για αυτό το λόγο συνεργάστηκε με τον 39χρονο. Υποστηρίζει ότι δεν έχει καμί ανάμειξη στη δολοφονία της κοπέλας.

Οι δύο φερόμενοι ως δράστες της δολοφονίας αναμένεται να απολογηθούν στον ανακριτή το πρωί του Σαββάτου.

