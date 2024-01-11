Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού από χθες το 4χρονο παιδί που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον πατριό του, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Τσελίκα στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ και την εκπομπή 'ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ'.

Μάλιστα αυτή είναι η τρίτη φορά που το ίδιο παιδί μεταφέρεται στο νοσοκομείο έπειτα από ξυλοδαρμό από τον 25χρονο πατριό του.

Ο δράστης που το κακοποίησε βάναυσα, αναζητείται από τις Αρχές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Θεοδόση Πάνου στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ το πρωί της Πέμπτης, η 29χρονη μητέρα και ο 25χρονος πατριός γνωρίστηκαν πριν από μερικά χρόνια σε καταυλισμό στη Λαμία όπου και 'κλέφτηκαν', στη συνέχεια εγκαταστάθηκαν στον Βλυχό Μεγάρων, από εκεί και μετά άρχισε η βάναυση συστηματική κακοποίηση, όχι μόνο της 29χρονης μητέρας αλλά και των τεσσάρων παιδιών της.

Η ίδια η 29χρονη κατήγγειλε ότι ο 25χρονος δράστης που καταζητείται, κακοποιούσε την ίδια και τα τέσσερα παιδιά της τα οποία έχουν μεταφερθεί στο ίδιο νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή, για την προστατευτική τους φύλαξη, όσο διαρκούν οι έρευνες για τον εντοπισμό του.

Κ. Δημογλίδου: Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη

Για το περιστατικό της βάναυσης κακοποίησης του 4χρονου μίλησε στον ΣΚΑΙ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου:

«Η συγκεκριμένη οικογένεια έχει απασχολήσει την ΕΛ.ΑΣ χωρίς να υπάρχει η αιτία του τραυματισμού, δεν δηλώθηκε ποτέ, η ΕΛΑΣ ενημερώθηκε από το νοσοκομείο τις προηγούμενες φορές όπως και αυτή τη φορά. Έχει ασχοληθεί η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων με την συγκεκριμένη οικογένεια, η εντολή του εισαγγελέα ήταν να παραμείνουν στο νοσοκομείο και τα 4 παιδιά. Ο δράστης αναζητείται παντού», δήλωσε

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.