Μια βραδιά στην Μαρινέλλα για τον πρωθυπουργό και τη σύζυγό του

Ο πρωθυπουργός ανήρτησε στο Instagram φωτογραφία μαζί με την σύζυγό του και την Μαρινέλλα

Μητσοτάκης Μαρινέλλα

Το πρόγραμμα της μεγάλης τραγουδίστριας Μαρινέλλας απόλαυσαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι, το βράδυ της Τετάρτης στο νυχτερινό κέντρο ΝΟΧ στην Ιερά Οδό.

Ο πρωθυπουργός κάθισε σε ένα από τα τραπέζια του μαγαζιού και απήλαυσε μεγάλες επιτυχίες με τη φωνή της Μαρινέλλας.

Mάλιστα σήμερα ο πρωθυπουργός ανήρτησε στο Instagram φωτογραφία μαζί με την σύζυγό του και την Μαρινέλλα.

