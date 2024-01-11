Το πρόγραμμα της μεγάλης τραγουδίστριας Μαρινέλλας απόλαυσαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι, το βράδυ της Τετάρτης στο νυχτερινό κέντρο ΝΟΧ στην Ιερά Οδό.

Ο πρωθυπουργός κάθισε σε ένα από τα τραπέζια του μαγαζιού και απήλαυσε μεγάλες επιτυχίες με τη φωνή της Μαρινέλλας.

Mάλιστα σήμερα ο πρωθυπουργός ανήρτησε στο Instagram φωτογραφία μαζί με την σύζυγό του και την Μαρινέλλα.

Πηγή: skai.gr

