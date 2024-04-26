Ναρκωτικά και όπλο εντόπισαν χθες Πέμπτη αστυνομικοί σε καφετέρια στα Εξάρχεια κατά τη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων, που έγιναν έπειτα από διερεύνηση και αξιολόγηση πληροφοριών.

Στην επιχειρησιακή δράση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, της ΟΠΚΕ και ΔΡΑΣΗ, καθώς και της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης.

Στους χώρους της καφετέριας, που εκείνη τη στιγμή, ήταν σε λειτουργία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων: 630 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, 50 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα), 27,4 γραμμ. κοκαΐνης, 5 γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, 5 γραμμ. ηρωίνης, ένα πιστόλι με 4 φυσίγγια.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου 21χρονη αλλοδαπή υπάλληλος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Πηγή: skai.gr

