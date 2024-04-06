Ένας 19χρονος συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής στην ευρύτερη περιοχή της Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη, για παράνομη κατοχή μαχαιριών και ειδών οπλισμού. Σύμφωνα με την αστυνομία, στην κατοχή του και στο χώρο αποσκευών του οχήματός βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταλλική σιδερογροθιά, μεταλλικοί σουγιάδες, μαχαίρι, 55 κυνηγετικά φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων αλλά και φορητός ασύρματος πομποδέκτης.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

