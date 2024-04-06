Στη σύλληψη δύο ατόμων, μεταξύ των οποίων ένας ανήλικος, οι οποίοι κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού, απόπειρα παράνομης βίας, σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση, προχώρησαν την Παρασκευή αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δυο κατηγορούμενοι οδηγούμενοι από οπαδικά κίνητρα έβρισαν και απείλησαν έναν άνδρα και του επιτέθηκαν προκαλώντας εκδορές στο λαιμό και τα χέρια. Στη συνέχεια εξαφανίστηκαν, ενώ το θύμα κατήγγειλε το γεγονός στην αστυνομία που εντόπισε τους δυο κατηγορούμενους και τους συνέλαβε.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Άρτας. Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων τού ανηλίκου για παραμέληση της εποπτείας του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.