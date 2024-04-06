Επιχείρηση για τη σύλληψη ενός 53χρονου, ο οποίος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία κατά της πρώην συντρόφου του, στήθηκε την Παρασκευή σε Αθήνα και Αρκαδία από την ΕΛΑΣ.

Ειδικότερα, την Παρασκευή, το Αστυνομικό Τμήμα Γορτυνίας ενημερώθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Αμπελοκήπων, για την αναζήτηση και τη σύλληψη 53χρονου άνδρα, σε βάρος του οποίου είχε σχηματιστεί δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας κατά της πρώην συντρόφου του.

Η επιχείρηση της ΕΛΑΣ έγινε μετά την καταγγελία της γυναίκας ότι - ενώ η ίδια επρόκειτο να ταξιδέψει από την Αθήνα στη Γορτυνία για λίγες μέρες - δεχόταν απειλές από τον 53χρονο ότι θα ταξιδέψει οδικώς από την Αθήνα προκειμένου να τη βρει, προκαλώντας της τρόμο και ανησυχία.

Άμεσα από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αρκαδίας αναπτύχθηκαν αστυνομικές δυνάμεις σε κομβικά σημεία, προκειμένου να εντοπιστεί και να συλληφθεί ο 53χρονος, ενώ ταυτόχρονα υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με την καταγγέλλουσα, στην οποία συνέστησαν για λόγους ασφαλείας να μην μεταβεί στον αρχικό προορισμό της αλλά στην περιοχή όπου και εδρεύει το Αστυνομικό Τμήμα Γορτυνίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το Αστυνομικό Τμήμα Γορτυνίας μερίμνησε για την εξασφάλιση του χώρου όπου και διέμεινε προσωρινά η πρώην σύντροφος του 53χρονου, ενώ το βράδυ της Παρασκευής ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Αρκαδίας.

Ο 53χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.