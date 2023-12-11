Μητέρα, ελεύθερη επαγγελματίας και εθελόντρια ήταν η άτυχη 50χρονη που έχασε τη ζωή της μετά από τη σοκαριστική επίθεση τριών σκυλιών στη Νεοχωρούδα, του δήμου Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη.

Η 50χρονη που την κατασπάραξαν τα τρία σκυλιά, καταγόταν από την Ημαθία, αλλά ζούσε στην περιοχή της Νεοχωρούδας στη Θεσσαλονίκη για πάνω από δύο δεκαετίες, ενώ διατηρούσε βιβλιοπωλείο στο Ωραιόκαστρο.

Τα τελευταία χρόνια η άτυχη γυναίκα εργαζόταν και ήταν μέτοχος σε βιομηχανία κατασκευής συστημάτων εξατμίσεων.

Τα τρία σκυλιά επιτέθηκαν και σκότωσαν την 50χρονη περίπου στις 2 το μεσημέρι της Κυριακής 10 Δεκεμβρίου.

Τα σκυλιά φέρεται να ανήκουν σε 37χρονο γείτονα της 50χρονης, ο οποίος συνελήφθη από την ΕΛΑΣ. Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Ωραιοκάστρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την τραυμάτισαν σε όλο της το σώμα. Στο σημείο εκλήθη το ΕΚΑΒ ωστόσο ήταν ήδη αργά.

Ο 37χρονος ιδιοκτήτης των τριών σκυλιών που δάγκωσαν μέχρι θανάτου την 50χρονη οδηγείται σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Η τοπική κοινωνία στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης παραμένει μουδιασμένη από την είδηση της φρικτής επίθεσης που δέχθηκε η 50χρονη μητέρα δύο παιδιών, το μεσημέρι της Κυριακής (10.12.2023).

Τα τρία σκυλιά βρήκαν «τρύπα» στον φράκτη του σπιτιού της, πήδηξαν μέσα και αφού την έριξαν στο έδαφος ξεκίνησαν να τη δαγκώνουν σε όλο της το κορμί, με τα χτυπήματά τους να αποδεικνύονται θανατηφόρα.

Η άτυχη γυναίκα άφησε πίσω τον σύζυγο και τα δυο παιδιά που είχαν αποκτήσει. Το ένα πηγαίνει στην Γ΄ Λυκείου, ενώ ο μεγαλύτερος γιος της, σπουδάζει δημοσιογραφία. Ενδεικτική της προσφοράς και της αγάπης προς τον συνάνθρωπο η τελευταία ανάρτηση της 50χρονης, λίγη ώρα πριν δεχτεί τη φονική επίθεση από τα σκυλιά.

«Τη ψυχή σου την ακούς; Τής κάνεις τα χατίρια; Ή προσπαθείς να την πείσεις ότι κάνει λάθος όταν εξανίσταται; Ότι πρέπει να μείνει κι ας ουρλιάζει να την κάνει τρέχοντας; Δεν παραμυθιάζεται η ψυχή. Μην την υποτιμάς… Είναι η καθαρή σου αλήθεια. Άκουσέ την!».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.