Πρεμιέρα κάνει αύριο Τρίτη 12 Δεκεμβρίου, το εορταστικό ωράριο στα καταστήματα τα οποία θα λειτουργούν καθημερινά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ και τα Σάββατα από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.

Την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου καθώς και τις δύο παραμονές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, που φέτος συμπίπτουν Κυριακή τα καταστήματα θα είναι επίσης ανοιχτά.

Το προαιρετικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων για τις Κυριακές είναι από τις 11:00 έως τις 20:00, εκτός από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς 31 Δεκεμβρίου, που θα είναι από τις 09:00 έως τις 18:00.

Τα καταστήματα θα είναι κλειστά τη Δευτέρα 25 και την Τρίτη 26 Δεκεμβρίου καθώς και τη Δευτέρα 1 Ιανουαρίου αλλά και την Τρίτη 2 Ιανουαρίου.

