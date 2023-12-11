Λογαριασμός
Αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα σε κεντρικούς δρόμους

Δείτε ποια σημεία παρουσιάζουν κίνηση

UPDATE: 09:00
Κινηση

Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Πολύ αυξημένη ειναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτήν την ώρα σε κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου αι ειδικότερα: 

  • Στον Σκαραμαγκά
  • Στην Αττικό Οδό απο κόμβο Φυλής προς κόμβο Ηρακλείου,
  • Στην περιφερειακή Υμηττού προς Αττική Οδό,
  • Στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νεα Φιλαδέλφεια,
  • Στη λεωφόρο Κηφισίας ανά τμήματα
  • Στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την κατηφόρα της Κανελλοπούλου προς την Πίνδου. 
  • Στον άξονα Συγγρού-Βασιλίσσης Αμαλίας-Πανεπιστημίου και στην παραλιακή προς τον Πειραιά στον Άλιμο και το Νέο Φάληρο. 
