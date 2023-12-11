Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Πολύ αυξημένη ειναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτήν την ώρα σε κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου αι ειδικότερα:

Στον Σκαραμαγκά

Στην Αττικό Οδό απο κόμβο Φυλής προς κόμβο Ηρακλείου,

Στην περιφερειακή Υμηττού προς Αττική Οδό,

Στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νεα Φιλαδέλφεια,

Στη λεωφόρο Κηφισίας ανά τμήματα

Στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την κατηφόρα της Κανελλοπούλου προς την Πίνδου.

Στον άξονα Συγγρού-Βασιλίσσης Αμαλίας-Πανεπιστημίου και στην παραλιακή προς τον Πειραιά στον Άλιμο και το Νέο Φάληρο.

Πηγή: skai.gr

