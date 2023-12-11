Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης
Πολύ αυξημένη ειναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτήν την ώρα σε κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου αι ειδικότερα:
- Στον Σκαραμαγκά
- Στην Αττικό Οδό απο κόμβο Φυλής προς κόμβο Ηρακλείου,
- Στην περιφερειακή Υμηττού προς Αττική Οδό,
- Στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νεα Φιλαδέλφεια,
- Στη λεωφόρο Κηφισίας ανά τμήματα
- Στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την κατηφόρα της Κανελλοπούλου προς την Πίνδου.
- Στον άξονα Συγγρού-Βασιλίσσης Αμαλίας-Πανεπιστημίου και στην παραλιακή προς τον Πειραιά στον Άλιμο και το Νέο Φάληρο.
Πηγή: skai.gr
