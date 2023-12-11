Στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζελείου νοσηλεύεται η 17χρονη μαθήτρια λυκείου έπειτα από το αλλεργικό σοκ που υπέστη.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του cretapost, η 17χρονη μαθήτρια Καλλιτεχνικού Σχολείου της Αττικής ήταν αλλεργική στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Σήμερα, άγνωστο πως, την ώρα που έτρωγε το πρωινό της σε ξενοδοχείο στην Αμμουδάρα κατανάλωσε ποσότητα βουτύρου. Άμεσα η ίδια είχε αλλεργική αντίδραση και έβγαλε την ένεση αδρεναλίνης που κρατούσε πάντα μαζί της και την έκανε στον εαυτό της.

Την ίδια ώρα, οι εκπαιδευτικοί ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο με τους διασώστες να μεταφέρουν εσπευσμένα στο Βενιζέλειο την 17χρονη.

Το αλλεργικό σοκ που υπέστη η 17χρονη της προκάλεσε ανακοπή, παρά την ένεση αδρεναλίνης που είχε η ίδια χορηγήσει στον εαυτό της.

Οι γιατροί μετά από λίγα λεπτά κατάφεραν με πολλές προσπάθειες να την επαναφέρουν στην ζωή. Άμεσα η μαθήτρια διασωληνώθηκε και οδηγήθηκε στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το ιατρικό ανακοινωθέν

Λίγο μετά τις 8 το βράδυ η διοίκηση του Βενιζελείου νοσοκομείου εξέδωσε ιατρικό ανακοινωθέν για την 17χρονη μαθήτρια.

Σήμερα Κυριακή 10-12-2023 διακομίστηκε στο ΤΕΠ του Νοσοκομείου μας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και με συνοδεία Ιατρού, ανήλικη 17 ετών σε καρδιακή ανακοπή (ασυστολία).

Διασωληνώθηκε και μετά από 10 λεπτά εξειδικευμένης αναζωογόνησης ανέκτησε καρδιακό ρυθμό.

Η αρτηριακή πίεση υποστηρίχθηκε με αγγειοσυσπαστικά φάρμακα και υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις.

Μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου για σταθεροποίηση και νοσηλεία.

Η κατάσταση της υγείας της παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη.

