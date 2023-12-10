Σοκ στη Θεσσαλονίκη, όπου σκυλιά πήδηξαν από αυλή σπιτιού και κατασπάραξαν ζωντανή 50χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του GRTimes το μεσημέρι της Κυριακής (10/12) σε περιοχή της Νεοχωρούδας, τρία σκυλιά ξέφυγαν από την επίβλεψη του ιδιοκτήτη τους, πήδηξαν στην διπλανή αυλή σπιτιού και επιτέθηκαν άγρια στην 50χρονη ένοικο.

Η γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα. Στο σημείο κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο δεν παρέλαβε την 50χρονη, καθώς είχε ήδη καταλήξει.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη των σκυλιών, ο οποίος αυτή την ώρα δίνει κατάθεση στο Α.Τ. Ωραιοκάστρου.

Τις έρευνες για τον αποτρόπαιο θάνατο της 50χρονης έχει αναλάβει η ΕΛΑΣ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.