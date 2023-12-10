Λογαριασμός
Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Γυναίκα δέχτηκε επίθεση από σκυλιά και πέθανε - Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης τους

Τρία σκυλιά ξέφυγαν από την επίβλεψη του ιδιοκτήτη τους, πήδηξαν στην διπλανή αυλή σπιτιού και επιτέθηκαν άγρια στην 50χρονη

ΕΚΑΒ

Σοκ στη Θεσσαλονίκη, όπου σκυλιά πήδηξαν από αυλή σπιτιού και κατασπάραξαν ζωντανή 50χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του GRTimes το μεσημέρι της Κυριακής (10/12) σε περιοχή της Νεοχωρούδας, τρία σκυλιά ξέφυγαν από την επίβλεψη του ιδιοκτήτη τους, πήδηξαν στην διπλανή αυλή σπιτιού και επιτέθηκαν άγρια στην 50χρονη ένοικο.

Η γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα. Στο σημείο κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο δεν παρέλαβε την 50χρονη, καθώς είχε ήδη καταλήξει.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη των σκυλιών, ο οποίος αυτή την ώρα δίνει κατάθεση στο Α.Τ. Ωραιοκάστρου.

Τις έρευνες για τον αποτρόπαιο θάνατο της 50χρονης έχει αναλάβει η ΕΛΑΣ.

Πηγή: GRTIMES

