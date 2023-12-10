Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί αύριο το πρωί ο 37χρονος ιδιοκτήτης των σκύλων που επιτέθηκαν σε 50χρονη με αποτέλεσμα η μητέρα δύο παιδιών να χάσει τη ζωή της στην αυλή του σπιτιού της όπου συνέβη το τραγικό περιστατικό.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας ο 37χρονος νωρίτερα είχε συλληφθεί και κρατούνταν στο αστυνομικό τμήμα Ωραιοκάστρου ενώ θα βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε συνδυασμό με παράβαση της Νομοθεσίας περί ζώων.

Τα τρία τσομπανόσκυλα δάγκωναν τη γυναίκα μέχρι να ξεψυχήσει μέσα στην αυλή του σπιτιού της όπου βγήκε για κάποιες εργασίες λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι της Κυριακής.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

