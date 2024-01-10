Έκτακτη συνέντευξη Τύπου σχετικά με την πορεία του κορωνοϊού στη χώρα μας παραχώρησαν σήμερα από το υπουργείο Υγείας ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κ. Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ & Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας κ. Χρήστος Χατζηχριστοδούλου και η Καθηγήτρια Πνευμονολογίας & Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑ, κ. Αναστασία Κοτανίδου.

Ο Αδ. Γεωργιάδης τόνισε τη τεράστια η σημασία του εμβολιασμού για γρίπη και Covid19.

«Η πολιτική της σύγκρουσης για τα εμβόλια πρέπει να τελειώσει. Απολύτως ασφαλές το εμβόλιο του κορωνοϊού – Το υπουργείο υγείας θα κάνει μεγάλη καμπάνια για να πείσουμε ακόμα και τον πιο δύσπιστο πολίτη και προσπάθεια να φτάσει σε όλους» δήλωσε.

«Θα σκεφτούμε όλους τους τρόπους για να φτάσει σε όλους το εμβόλιο» είπε ο υπουργός.

Οι καμπάνιες ενημέρωσης θα απευθύνονται τόσο σε γιατρούς που θα συστήνουν τον εμβολιασμό στους ασθενείς όσο και στους πολίτες.

Παράλληλα ο υπουργός Υγείας ανκοίνωσε ΑΜΕΣΑ νομοθετική πρωτοβουλία για διαγραφή των προστίμων σε όσους ηλικιωμένους δεν είχαν κάνει εμβόλιο την εποχή της πανδημίας.

«Τα πρόστιμα ήταν τη συγκεκριμένη στιγμή ύστατο μέτρο και πλέον δεν είμαστε σε αυτή τη φάση» είπε ο Αδ. Γεωργιάδης. .

«Η covid 19 ήρθε για να μείνει, πρέπει να μάθουμε να συμβιώνουμε, ο ετήσιος εμβολιασμός πρέπει να γίνει ρουτίνα, ιδιαίτερα για τους ευάλωτους, είπε ο υπουργός Υγείας και συμπλήρωσε ότι θα χρησιμοποιηθούν όλα τα εμβολιαστικά κανάλια όπως και για το εμβόλιο της γρίπης, αν είναι δυνατόν και τα φαρμακεία».

Από την πλευρά της η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη είπε: «Θέλουμε να αποφύγουμε κάθε πιθανό θάνατο από την Covid, καθώς έχουμε στα χέρια μας κάθε διαθέσιμο μέσο και αποτελεσματικά φάρμακα».

Αναστασία Κοτανίδου: Η δουλειά μας είναι να πείσουμε τον κόσμο να εμβολιαστεί

Με τα πρώτα συμπτώματα, ειδικά άνω των 75 ετών, οι πολίτες πρέπει να συμβουλευτούν τον γιατρό τους και να πάρουν τα αντιϊκά φάρμακα, τόνισε από την πλευρά της η Καθηγήτρια Πνευμονολογίας

Σύμφωνα με την κυρία Κοτανίδου, αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία υπάρχει μικρή πίεση στις κλίνες αλλά ευτυχώς όχι στις ΜΕΘ.

Όπως είπε, από τους περίπου 90 ασθενείς που μπήκαν στη ΜΕΘ αυτή την περίοδο, μόνο 2 είχαν κάνει τον επικαιροποιημένο εμβόλιο.

«Η πίεση που υπάρχει δεν είναι μόνο λόγω της covid, αλλά και λόγω των υπόλοιπων αναπνευστικών λοιμώξεων, όπως ο RSV και ο ρινοεντεροϊό. Όμως δεν υπάρχει λόγος για πανικό, χθες για πρώτη φορά τα εξιτήρια υπερβήκαν κατά πολύ τις εισαγωγές δηλαδή για πρώτη φορά το ισοζύγιο ήταν υπέρ των εξιτηρίων» τόνισε η Καθηγήτρια Πνευμονολογίας.

Τέλος, εδώ και 2-3 μέρες υπάρχει σημαντική μείωση των αιτήσεων για αντιικά (Paxlovid) έναντι της covid.



Πηγή: skai.gr

