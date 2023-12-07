Θεσσαλονίκη: Σήμερα η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Αριστοτέλους

Σε ρυθμούς Χριστουγέννων κινείται ολοένα και περισσότερο η Θεσσαλονίκη.

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας απόψε, στις 7.00 το απόγευμα, θα φωταγωγήσει το επιβλητικό δέντρο στην πλατεία Αριστοτέλους για την περίοδο των εορτών.

Το δέντρο είναι ύψους 17 μέτρων και μεταφέρθηκε από το Παλαιοχώρι Χαλκιδικής, για να στολιστεί με 100.000 γιορτινά λαμπιόνια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

Αυτό το εορταστικό κλίμα θα πλαισιώσει ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιάννης Πλούταρχος με μια μοναδική συναυλία, στην οποία θα ερμηνεύσει όλες τις μεγάλες επιτυχίες του. Θα βρεθεί στη σκηνή παρέα με τα παιδιά του Γιώργο Κακοσαίο και Κατερίνα Κακοσαίου, ενώ θα κάνει guest εμφάνιση o Δημήτρης Χρυσοχοΐδης.

Η εταιρεία Μασούτης, στο πλαίσιο των εορτασμών των 47 χρόνων της στην ελληνική αγορά, γιορτάζει και στηρίζει τις εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη του ραδιοφώνου της πόλης PALMOS 96,5.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.