Επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μετά τη λήξη της πορείας για την επέτειο δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Κουκουλοφόροι πέταξαν βόμβες μολότοφ και πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Μανωλάκη Κυριακού και στη συνέχεια αποχώρησαν. Ομάδες κουκουλοφόρων πυρπόλησαν κάδους στην οδό Ολύμπου.

Αργά το βράδυ σημειώθηκε καταδρομική επίθεση με βόμβες μολότοφ στις αστυνομικές δυνάμεις του Τούρκικου Προξενείου.

Για τα επεισόδια οι αστυνομικές δυνάμεις προσήγαγαν συνολικά 35 άτομα που κρίθηκαν ύποπτα για συμμετοχή στα επεισόδια ενώ 16 από αυτά συνελήφθησαν.

