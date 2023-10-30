Στη Νευροχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου «Γ.Παπανικολάου» παραμένουν για νοσηλεία οι δύο νεαροί οι οποίοι τραυματίστηκαν κατά τη συμπλοκή μεταξύ οπαδών του Άρη και του ΠΑΟΚ που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Βούλγαρη, ανατολικά της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το νοσοκομείο, και οι δύο φέρουν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις με την κατάστασή τους να κρίνεται σοβαρή αλλά δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Στο μεταξύ, η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της 5ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, όπου παραπέμφθηκαν να απολογηθούν οι συλληφθέντες και παραμένουν υπό κράτηση. Από τους 15 που κατέστησαν κατηγορούμενοι, οπαδοί και των δύο ομάδων, οι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι, μεταξύ αυτών οι δύο τραυματίες κι ένας ανήλικος (16χρονος).

Η εισαγγελέας απήγγειλε ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη στους 9 εκ των κρατουμένων, οπαδοί της ίδιας ομάδας (για την ίδια πράξη θα κληθεί να απολογηθεί κι ο ανήλικος, ως 10ος κατηγορούμενος), όπως επίσης για μία σειρά από πλημμελήματα. Πράξεις σε βαθμό πλημμελήματος απαγγέλθηκαν στους 5 οπαδούς της άλλης ομάδας, ανάμεσα σε αυτούς είναι και οι δύο τραυματίες.

Όσοι διώκονται μόνο για πλημμελήματα πήραν προθεσμία για αύριο και οι υπόλοιποι για την Πέμπτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

