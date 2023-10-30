Οι Έλληνες ζήλεψαν τον Μαθουσάλα και θέλουν να τα… (υπερ)εκατοστίσουν. Ένας στους δυο Έλληνες θεωρεί ιδανική ηλικία που θα ήθελε να φτάσει, τα 103 χρόνια, όπως προκύπτει από Έρευνα Μακροζωίας 2023 που διεξήγαγε ο όμιλος ΝΝ.

Πιο αναλυτικά, από την έρευνα που δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα της ασφαλιστικής εταιρείας φαίνεται ότι, 103 ετών είναι η ηλικία μέχρι την οποία θα ήθελαν να ζήσουν οι Έλληνες, 82 ετών είναι η ηλικία μέχρι την οποία πιστεύουν ότι θα ζήσουν, 74 ετών είναι η ηλικία στην οποία κάποιος θεωρείται ηλικιωμένος στην Ελλάδα και 61 ετών είναι η ηλικία στην οποία επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν. Στο μεταξύ, το 69% των Ελλήνων ανυπομονεί να έχει τη δυνατότητα να ζήσει περισσότερο και το 50% των Ελλήνων πιστεύει ότι είναι προετοιμασμένος/η ώστε να ζήσει περισσότερο.

Το να ζει όμως κάποιος μια μακρόχρονη και υγιή ζωή, δεν σημαίνει μόνο να ζει όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια, αλλά και να μπορεί να την απολαμβάνει στο έπακρο. Έτσι, από την έρευνα προκύπτει και τι θεωρεί ο κόσμος ότι συμβάλλει σε μία καλή ποιότητα ζωής. Βασικές παράμετροι που αναφέρονται ως ενισχυτικές στη μακροζωία είναι: Η δύναμη της αλλαγής, η ψυχική ευεξία, οι κοινωνικοί δεσμοί και η δια βίου μάθηση.

Σε ό,τι αφορά στη δύναμη της αλλαγής το 45% απάντησε ότι οι δύσκολες καταστάσεις αποτελούν ευκαιρία για να αναπτυχθεί και για να μάθει. Το 41% λέει ότι του είναι εύκολο να κάνει επιλογές και το 32% ότι μπορεί να διαχειριστεί με ευκολία το άγχος που δημιουργούν οι καταστάσεις αβεβαιότητας.

Οι άντρες τείνουν να αισθάνονται πιο άνετα σε αβέβαιες καταστάσεις (το 38% δηλώνει βεβαιότητα ότι μπορεί να διαχειριστεί το άγχος έναντι 27% των γυναικών) ενώ παρόμοια είναι τα ποσοστά και για την ανάληψη ρίσκου με το 24% των ανδρών να το χαρακτηρίζουν ως συναρπαστική διαδικασία σε αντίθεση με 11% των γυναικών.

Σχετικά με την ψυχική ευεξία, ένας στους πέντε (19%) δηλώνει ότι νιώθει αγχωμένος ή ότι έχει κατάθλιψη τον περισσότερο καιρό, το 82% δηλώνει ότι ζει σε απόσταση δέκα λεπτών με τα πόδια, από κάποιο χώρο με πράσινο (σημειώνεται ότι για αστικά περιβάλλοντα υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της ευτυχίας των ανθρώπων και και το πόσο κοντά στη φυλής είναι το σπίτι τους), το 78% των Ελλήνων αναζητά τρόπους μείωσης του άγχους/ στρες με γνώμονα να ζήσει περισσότερο, το 22% δηλώνει ότι είναι τον περισσότερο καιρό ξέγνοιαστος/η ενώ πάνω από τα μισά νέα άτομα (51%) δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στους ρυθμούς της σημερινής γρήγορης ζωής ε.να το μόλις το 33% πιο μεγάλων ηλικιών. Ταυτόχρονα οι πιο μεγάλες ηλικίες (65 και πάνω) δηλώνουν ιδιαίτερα ικανοποιημένες από τη ζωή τους καθώς το 37% βαθμολογεί τη ζωή του μεταξύ 8-10 σε κλίμακα με άριστα το 10.

Σε ό,τι αφορά στους κοινωνικούς δεσμούς, ο ένας στους δέκα αισθάνεται μοναξιά (9%) με μεγαλύτερα ποσοστά στους πιο νέους ανθρώπους σε σχέση με τους μεγαλύτερους και στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες. Πάντως, το 72% των Ελλήνων αισθάνονται ότι είναι μέρος της κοινότητας που ανήκουν και ένας στους τρεις συμφωνεί με την πρόταση «μου αρέσει να πιάνω κουβέντα με αγνώστους που συναντάω κατά τη διάρκεια της ημέρας».

Στη δια βίου μάθηση, ποσοστό 61% του εργατικού δυναμικού έχει επενδύσει σε μεγάλο βαθμό να αναπτύξει επαγγελματικές δεξιότητες και γνώσεις τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ 89% δηλώνουν ότι πάντα αναζητούν να μάθουν νέα πράγματα αναφορικά με το επάγγελμά τους και το 72% δηλώνει ότι του αρέσει να δέχεται εποικοδομητική κριτική.

Γενικότερα, οι Έλληνες θεωρούν ως βασικότερους παράγοντες για μια μακρόχρονη ζωή τους εξής πέντε:

Υγεία και Ευεξία, σε ποσοστό 60%

Χρήματα και Οικονομική Ασφάλεια, σε ποσοστό 38%

Η Δύναμης της Προσαρμογής, σε ποσοστό 34%

Το να έχουν Σκοπό στη ζωή τους, σε ποσοστό 33%

Η Συνταξιοδότηση, σε ποσοστό 23%.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ Ιανουαρίου -Φεβρουαρίου 2023 σε δείγμα 11.585, εκ των οποίων 1.284 Έλληνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

