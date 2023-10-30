Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε εις βάρος 10 οπαδών του Άρη που συνελήφθησαν για τη συμπλοκή που έγινε με οπαδούς του ΠΑΟΚ στην περιοχή της Βούλγαρη, την Κυριακή.

Το κακούργημα αφορά το αδίκημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης.

Επιπλέον απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά σε αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές

εκδηλώσεις, συμπλοκή, διατάραξη κοινής ειρήνης από κοινού, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και για παραβάσεις του νόμου περί όπλων κι άλλα αδικήματα, κατά περίπτωση.

Στη συνέχεια όλοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή.

Στο νοσοκομείο Παπανικολάου νοσηλεύονται δύο άτομα, ηλικίας 22 και 26 χρονών που τραυματίστηκαν βαριά κι επίσης κατηγορούνται για την εμπλοκή τους στο ίδιο περιστατικό.

Οι κατηγορούμενοι είναι Αρειανοί και ΠΑΟΚτσηδες, ηλικίας από 16 έως 37 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά το επεισόδιο, με οπαδικά χαρακτηριστικά, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή της Βούλγαρη.

Ο ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα αλλά και ο ίδιος κατέστη κατηγορούμενος για κακούργημα.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση, κατασχέθηκαν 12 κράνη μοτοσικλέτας, πέντε σιδερόβεργες, οκτώ ξύλινα επιμήκη αντικείμενα (στυλιάρια), πυροσβεστήρας, σιδερένια αλυσίδα και μεταλλικό αντικείμενο.

