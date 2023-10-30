Ποινική δίωξη για πέντε αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος άσκησε ο Εισαγγελέας σε βάρος των τεσσάρων μελών του Ρουβίκωνα που φέρονται να έκαναν επίθεση σε κατάστημα στη Νέα Ιωνία το απόγευμα της 28ης Οκτωβρίου.

Οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες που αφορούν επικίνδυνη σωματική βλάβη, οπλοφορία, διατάραξη κοινής ειρήνης, φθορά ξένης περιουσίας και απείθεια και παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας που σχημάτισε η Αστυνομία, οι τέσσερις κατηγορούμενοι ταυτοποιήθηκαν ως μέλη ομάδας περίπου 15 ατόμων που έχοντας καλυμμένα χαρακτηριστικά επιτέθηκαν σε κατάστημα της Νέας Ιωνίας όπου προκάλεσαν φθορές και τραυμάτισαν δύο άτομα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

