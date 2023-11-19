Θεσσαλονίκη: Πτώσεις δέντρων και σήμερα λόγω των ανέμων

Πτώσεις δέντρων σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης σημειώθηκαν και το πρωί της Κυριακής λόγω των ισχυρών ανέμων.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα thestival.gr, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχτηκε κλήσεις για κοπές δέντρων στην περιοχή της Βούλγαρη, στην Καλαμαριά κ.α.

Σημειώνεται ότι χθες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έλαβε κυρίως στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, 270 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 165 κοπές δέντρων και 27 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Πηγή: skai.gr

