Το κράτος χαρτογραφεί τον εαυτό του με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών στο Δημόσιο και την καταπολέμηση της δαιδαλώδους γραφειοκρατίας.

Με το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών «Μίτος» τυποποιούνται και καταγράφονται όλες οι διαδικασίες του Δημοσίου, φυσικές και ψηφιακές, ώστε να γίνει δυνατή η μείωση και κατάργηση δικαιολογητικών και διατυπώσεων και η αυτόματη ενημέρωση των πολιτών.

Σχεδιάστηκε και διαμορφώθηκε από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και μετά τις εκλογές του Ιουνίου η αρμοδιότητα μεταφέρθηκε στο υπουργείο Εσωτερικών.

Από τον Ιούλιο του 2022 που τέθηκε σε πλήρη λειτουργία έως σήμερα έχουν καταχωρισθεί ούτε λίγο ούτε πολύ 3.220 διοικητικές διαδικασίες από όλα τα υπουργεία και από δημόσιους φορείς, ενώ στόχος είναι έως τις αρχές του νέου έτους να είναι ενταγμένες 3.500 διαδικασίες.

Συνολικά πάνω από 1.300 διαδικασίες βρίσκονται στο στάδιο επεξεργασίας, έγκρισης και ελέγχου και σταδιακά θα εντάσσονται στην πλατφόρμα.

Σκοπός της παρέμβασης είναι η ανάπτυξη ενός μοναδικού σημείου αναφοράς για όλες τις διαδικασίες του Δημοσίου με κύριους στόχους την καταγραφή, αποτύπωση και μοντελοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών των δημοσίων υπηρεσιών και των φορέων που εποπτεύουν, τη συνεχή επικαιροποίηση των διαδικασιών μετά από κάθε μεταβολή και τη δημιουργία μιας βάσης για την απλούστευση των διαδικασιών κατάργηση ή μείωση των απαιτούμενων βημάτων ή/δικαιολογητικών.

Από τη διαδικτυακή πύλη www.mitos.gov.gr οι πολίτες μπορούν να αναζητήσουν στάδια υλοποίησης κάθε διαδικασίας, φυσικά ή/και ψηφιακά σημεία εξυπηρέτησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον εκτιμώμενο χρόνο και το κόστος της διεκπεραίωσης.

Οι κατηγορίες υπηρεσιών είναι παρόμοιες με τις υπηρεσίες του gov.gr, όπως είναι γεωργία και κτηνοτροφία, δικαιοσύνη, εκπαίδευση, επιχειρηματική δραστηριότητα, εργασία και ασφάλιση, οικογένεια, περιουσία και φορολογία, πολίτης και καθημερινότητα, πολιτισμός, αθλητισμός και τουρισμός, στράτευση, υγεία και πρόνοια.

Μέσω του «Μίτου» -η ονομασία του οποίου παραπέμπει στον μύθο του Θησέα και του Μινώταυρου- οι συναλλασσόμενοι με το Δημόσιο μπορούν να πιάσουν το νήμα που θα τους βγάλει από τον λαβύρινθο της γραφειοκρατίας σε μια σειρά από διοικητικές διαδικασίες. Αυτές είναι μεταξύ άλλων η έκδοση αδειών (από άδειες γάμου και οδήγησης έως ίδρυσης επιχείρησης και ανέγερσης οικοδομής), οι αποζημιώσεις (αγροτικές, ιατρικών δαπανών κ.λπ. ), οι εγγραφές (σε αγροτικά μητρώα, μαθητών και φοιτητών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.λπ.), οι εσωτερικές διαδικασίες δημοσίου (άδειες, αποσπάσεις κ.λπ.), οι καταγγελίες, τα πιστοποιητικά και οι συντάξεις.



Ν. Κεραμέως: Στόχος μας ένα κράτος με επίκεντρο τον πολίτη

«Η μείωση της γραφειοκρατίας και η απλούστευση των διαδικασιών βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα του μεταρρυθμιστικού μας προγράμματος», τονίζει στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, η οποία προαναγγέλλει τη θεσμοθέτηση ενός νέου νομοθετικού πλαισίου για την απλούστευση των διοικητικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της σχέσης του Κράτους με τον Πολίτη. Όπως σημειώνει, «οι αλλαγές στο κράτος αποτελούν το μέσο για να υπηρετήσουμε τους πολίτες. Στόχος μας είναι να περάσουμε από το κράτος που διαρκώς βελτιώνεται για να καλύψει τις προτεραιότητες του πολίτη, στο κράτος που σχεδιάζει εξ' αρχής βάσει των προτεραιοτήτων του πολίτη, σε ένα κράτος που έχει επίκεντρο τον πολίτη».

Το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών «Μίτος» αποτελεί τον έναν από τους τρεις αλληλένδετους πυλώνες που συναπαρτίζουν την Εθνική Πολιτική Διοικητικών Διαδικασιών (ΕΠΔΔ), που αποσκοπεί στη αναβάθμιση των διοικητικών διαδικασιών του Δημοσίου και την καταπολέμηση της περιττής γραφειοκρατίας.

Οι άλλοι δύο πυλώνες είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ) για τον ανασχεδιασμό και την απλούστευση των διαδικασιών και το Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας για την αξιολόγηση των επιπτώσεων από τις δράσεις απλούστευσης.

Οι παρεμβάσεις του ΕΠΑΔ, ειδικότερα, επικεντρώνονται στην απλούστευση διαδικασιών, την ψηφιοποίηση και την αναβάθμιση δημοσίων υπηρεσιών και την ενίσχυση υπηρεσιών μιας στάσης.

Μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί 109 δράσεις απλούστευσης, πολλές από τις οποίες υιοθετήθηκαν αμέσως από τους πολίτες και εντάχθηκαν στην καθημερινότητά μας, όπως είναι η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (gov.gr), η άυλη συνταγογράφηση, η εξ αποστάσεως εξυπηρετήσεις μέσω βιντεοκλήσης και πολλές άλλες που έδωσαν τέλος σε γραφειοκρατικές διαδικασίες και κατάργησαν την αναμονή σε ουρές.

Οι νέες δράσεις απλούστευσης

Σε εξέλιξη αυτό το διάστημα βρίσκονται άλλες 43 δράσεις και αναμένεται να αποδοθούν σύντομα στους πολίτες.

Σε αυτές συγκαταλέγονται οι εξής:

Υλοποίηση παρεμβάσεων ώστε να είναι δυνατή η απόδοση ΑΦΜ στο νεογνό μέσω κατάλληλης υπηρεσίας. Η απόδοση ΑΦΜ θα πραγματοποιείται κατά την οριστικοποίηση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης

Απλούστευση και ψηφιοποίηση διοικητικών διαδικασιών που σχετίζονται με την καταγραφή όλων των επαγγελματιών αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων

Απλούστευση και ψηφιοποίηση διοικητικών διαδικασιών που αφορούν στους κλάδους της αλιείας και της ελαιοκομίας

Απλούστευση διαδικασίας και ανάπτυξη ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος

Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα και παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων των δικαστηρίων (Ηλεκτρονικό Πινάκιο)

Θεσμοθέτηση του ενιαίου πιστοποιητικού Κληρονομίας

Απλούστευση και δημιουργία μηχανισμού πληροφόρησης ναυτικών και εταιρειών για ζητήματα του ΝΑΤ και τη διασύνδεση των ναυτικών ειδικοτήτων με την αγορά εργασίας.

Απλούστευση και ψηφιοποίηση διοικητικών διαδικασιών που αφορούν στη διαδικασία των οδικών τουριστικών μεταφορών

Απλούστευση και ψηφιοποίηση διοικητικών διαδικασιών που αφορούν στη χορήγηση Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας σε επιχειρηματικές-οικονομικές δραστηριότητες του τομέα του τουρισμού.

Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος (ενιαίας θυρίδας) με στόχο τη διευκόλυνση του εμπορίου κατά τις προ-τελωνειακές διαδικασίες

Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Φροντιστηρίων, Κέντρων Ξένων Γλωσσών και Κολλεγίων

Απλούστευση και Ψηφιοποίηση της διαδικασίας αρχικής έκδοσης άδειας οδήγησης

Ψηφιακή εφαρμογή για το point system των οδηγών

Απλούστευση και ψηφιοποίηση της διαδικασίας της γνωμάτευσης αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης της Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του e- ΕΦΚΑ για την περίπτωση των ασθενών με σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας

Ανάπτυξη ανεξάρτητη εφαρμογής στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για την έκδοση του Ιατρικού Πιστοποιητικού Θανάτου από πιστοποιημένους ιατρούς.

Υπό ανάπτυξη βρίσκονται συνολικά 15 δράσεις απλούστευσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, εννέα στον τομέα της οικογένειας, τρεις για την γεωργία και την κτηνοτροφία, επτά δράσεις για την οργάνωση του κράτους, τρεις για τη δικαιοσύνη, δύο για την καθημερινότητα του πολίτη και τέσσερις δράσεις στον τομέα της εργασίας και ασφάλισης.

