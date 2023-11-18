Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Κατέρρευσε από τον αέρα ο θόλος αθλητικού χώρου – Πλήθος παιδιών είχαν αποχωρήσει λίγο νωρίτερα

Οι ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν τον θόλο που σκέπαζε το Basketball Airdome στην περιοχή της Θέρμης

θόλος

Από θαύμα δεν τραυματίστηκε κανείς όταν ξηλώθηκε το σκέπαστρο αθλητικού χώρου στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου. Οι ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν τον θόλο που σκέπαζε το Basketball Airdome στην περιοχή της Θέρμης.

thess

Σύμφωνα με το thestival.gr, μέχρι τριάντα λεπτά πριν το συμβάν υπήρχαν στον χώρο γονείς και παιδιά που αθλούνταν. 

«Στις 14:15 άκουσα έναν τριγμό στη βάση του στεγάστρου. Πήρα το παιδί μου και φύγαμε. Φυσούσε αρκετά και πέρασε από το μυαλό μου η σκέψη ότι μπορεί ο αέρας να ξηλώσει το σκέπαστρο» δήλωσε στο thestival.gr πατέρας που πηγαίνει συχνά στο Basketball Airdome για την προπόνηση του γιου του.

ΘΕΣΣ

Πηγή: thestival.gr

