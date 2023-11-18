Από θαύμα δεν τραυματίστηκε κανείς όταν ξηλώθηκε το σκέπαστρο αθλητικού χώρου στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου. Οι ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν τον θόλο που σκέπαζε το Basketball Airdome στην περιοχή της Θέρμης.

Σύμφωνα με το thestival.gr, μέχρι τριάντα λεπτά πριν το συμβάν υπήρχαν στον χώρο γονείς και παιδιά που αθλούνταν.

«Στις 14:15 άκουσα έναν τριγμό στη βάση του στεγάστρου. Πήρα το παιδί μου και φύγαμε. Φυσούσε αρκετά και πέρασε από το μυαλό μου η σκέψη ότι μπορεί ο αέρας να ξηλώσει το σκέπαστρο» δήλωσε στο thestival.gr πατέρας που πηγαίνει συχνά στο Basketball Airdome για την προπόνηση του γιου του.

