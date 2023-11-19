Τα ζώδια σήμερα Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2023

Κριός

Έχετε τονωμένη αυτοπεποίθηση και την ορμή να εκπληρώσετε τους στόχους σας σήμερα. Αξιολογήστε σωστά τις ευκαιρίες που θα σας παρουσιαστούν και κυνηγήστε το όνειρό σας. Το να φερθείτε όμως ανέντιμα σήμερα και να βλάψετε εσκεμμένα ή μη κάποιο άτομο είναι κάτι που δεν σας τιμά, ακόμη και να το σκεφτείτε. Αφήστε που θα το βρείτε αργά ή γρήγορα μπροστά σας.

Ταύρος

Με εντάσεις και αψιμαχίες θα κυλήσει η σημερινή μέρα, καθώς θα σας ορθώνουν εμπόδια στο δρόμο σας και δεν θα μπορείτε να διεκπεραιώσετε τις υποθέσεις σας με τον τρόπο που εσείς θέλετε. Σκέφτεστε νέα οικονομικά ανοίγματα. Καλύτερα να τα κάνετε πράξη τον επόμενο μήνα όμως.



Δίδυμοι

Βρίσκεστε σε μια δύνη, σε ένα καταλυτικό σημείο της μεταβατικής περιόδου. Μην σας τρομάζουν οι αλλαγές και τα προβλήματα. Ήδη έχετε καταφέρει πολλά και στο άμεσο μέλλον τα αποτελέσματα θα είναι θεαματικά. Τα αισθηματικά σας θα παρουσιάσουν βελτίωση και η επαγγελματική σας άνοδος θα σας ικανοποιήσει πολύ σύντομα. Νέες ευκαιρίες και προτάσεις θα σας γεμίσουν με αισιοδοξία, αρκεί να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες και κρατήσετε χαμηλούς τόνους



Καρκίνος

Κάποιοι προσπαθούν να σας βγάλουν από το παρελθόν που φαίνεται να έχετε κολλήσει για να ζήσετε το παρόν και το μέλλον. Καλό το παρελθόν, η ζωή όμως προχωράει γοργά. Διδαχτείτε από αυτό και προχωρήστε μπροστά. Ασχοληθείτε με το σπίτι και την οικογένεια. Μην εμπιστεύεστε τρίτους. Τα μυστικά σας θα διαρρεύσουν και θα εκπλαγείτε.

Λέων

Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για ονειροπολήσεις και μη ρεαλιστικά πλάνα. Προσγειωθείτε στην πραγματικότητα και δουλέψτε σκληρά για να ανταμειφθείτε… Η επιτυχία στις επαγγελματικές σας βλέψεις και στην νέα προσπάθεια που ξεκινάτε εξαρτάται απόλυτα από τις συμβουλές που θα λάβετε από πιο έμπειρους στον χώρο ανθρώπους.



Παρθένος

Σαν να σας έχει κάνει σοφότερους το Σύμπαν για μια μέρα, τα λεγόμενα σας ξαφνιάζουν τους γύρω σας αλλά και τον εαυτό σας. Βλέμματα επιδοκιμασίας αλλά και θαυμασμού θα σας συνοδεύουν όλη την μέρα, γι αυτό χαλαρώστε και απολαύστε το… Εάν βρίσκεστε σε σχέση, είναι η ιδανική μέρα να αξιολογήσετε αυτό που έχετε και να εμβαθύνετε. Εάν είστε μόνοι, η μέρα μπορεί να σας φέρει νέες φιλίες.



Ζυγός

Κάποιες αναφορές στο παρελθόν ή αναμνήσεις από το παρελθόν σας μπορούν να σας φτιάξουν την διάθεση σήμερα και να σας αποσπάσουν την προσοχή από την δύσκολη τρέχουσα πραγματικότητα. Ασχοληθείτε με το σπίτι, την οικογένεια ή την προσωπική σας ζωή το απόγευμα, γιατί κάποια πράγματα θα πρέπει να ρυθμιστούν άμεσα. Η κοινωνική ζωή μπορεί να περιμένει…



Σκορπιός

Έχοντας τους στόχους σας πάντοτε κατά νου, χειριστείτε τις υποθέσεις σας με τέτοιο τρόπο, ώστε να σας φέρουν ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη τους. Μην χάνετε τον προσανατολισμό σας, παρασυρμένοι από τον ρυθμό της μέρας. Θα πρέπει επίσης να αναζητήσετε τρόπους σύνδεσης της καθημερινής σας ζωής με το πιο πνευματικό κομμάτι της ύπαρξης σας. Μόνο έτσι θα μπορέσετε να ισορροπήσετε πνευματικά και να επιτύχετε όσα ονειρεύεστε.



Tοξότης

Η μονοτονία της καθημερινότητας σας καταβάλλει και σας στερεί κάθε δημιουργική πνοή. Αποδράστε με όποιο τρόπο κρίνετε εσείς και αναζητήστε τα ερεθίσματα εκείνα που θα σας ανεβάσουν… Κάποια σκληρή κρητική που θα ασκήσετε μπορεί να αποτελέσει την αφορμή για οικογενειακές λογομαχίες ή για έναν διαπληκτισμό με ένα πολύ καλό σας φιλικό πρόσωπο. Στο χέρι σας είναι να μην το αφήσετε να συμβεί…



Αιγόκερως

Ένα νέο πρόσωπο θα μπει στην ζωή σας, όσοι από σας είναι αδέσμευτοι, και θα φέρει τον ήλιο στην καρδιά σας. Οι αγωνίες και οι μοναξιές θα αποτελέσουν παρελθόν για σας. Προσοχή στη διατροφή σας! Χαλαρώστε και κάντε πράγματα που θα καλυτερεύσουν την εξωτερική σας εμφάνιση. Ταχτοποιήστε όμως και εκκρεμότητες



Υδροχόος

Προσέχετε τους συνεργάτες σας. Οι πλανήτες θα φέρουν στο προσκήνιο έριδες και συκοφαντίες που συμβαίνουν πίσω από την πλάτη σας. Μη δίνετε αφορμή για σχόλια! Μην είστε ξεροκέφαλοι και ακούστε τις συμβουλές που σας δίνουν σε επαγγελματικά θέματα τα άτομα που σας αγαπούν. Θα σας βοηθήσουν να φτάσετε πολύ ψηλά.



Ιχθείς

Θα πρέπει να βρείτε τις εσωτερικές σας ισορροπίες σήμερα και να αποβάλλετε ότι επώδυνο σας στοιχειώνει από το παρελθόν, για να μπορέσετε να πάτε μπροστά. Μπορεί να είναι επώδυνο, είναι όμως απόλυτα αναγκαίο. Η περισυλλογή θα σας βοηθήσει να πάρετε τις αποστάσεις που πρέπει από τα προβλήματα σας, καθώς και να γεμίσετε τις μπαταρίες σα

