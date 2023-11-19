1703: Πεθαίνει στις φυλακές της Βαστίλης ο άνθρωπος με τη σιδερένια μάσκα, η ζωή του οποίου υμνήθηκε από τον Βολτέρο και τον Αλέξανδρο Δουμά (πατέρα).

1924: Αποτυγχάνει στρατιωτικό κίνημα των Λούφα και Ντερτιλή κατά της κυβέρνησης του Ανδρέα Μιχαλακόπουλου.

1942: Οι Σοβιετικοί υπό τον στρατάρχη Ζούκοφ περνούν στην αντεπίθεση κατ’ εφαρμογή της «Επιχείρησης Ουρανός». (Η Μάχη του Στάλινγκραντ)

1973: Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Σπυρίδων Ζουρνατζής, ανακοινώνει σε συνέντευξη Τύπου ότι οι νεκροί από την καταστολή της εξέγερσης του Πολυτεχνείου ανέρχονται σε 11 και οι τραυματίες σε 138.

1999: Η Κίνα εκτοξεύει το πρώτο διαστημόπλοιό της με την ονομασία «Σενζού 1».

1999: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, επισκέπτεται για 24 ώρες την Αθήνα εν μέσω επεισοδίων. Ανάμεσα στους διαδηλωτές και ο μετέπειτα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Στο επίσημο γεύμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωστής Στεφανόπουλος, με μνημειώδη λόγο του, του υπενθυμίζει τις ευθύνες της Τουρκίας με την εισβολή και την κατοχή στην Κύπρο και τα προβλήματα που δημιουργεί στο Αιγαίο.



Γεννήσεις



1896: Γκιόργκι Ζούκοφ, ρώσος στρατάρχης, που έπαιξε σημαντικό ρόλο στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. (Θαν. 18/6/1974)

1951: Παναγιώτης Λαφαζάνης, έλληνας πολιτικός. (Λαϊκή Ενότητα)

1961: Μεγκ Ράιαν, αμερικανίδα ηθοποιός.

Θάνατοι



1828: Φραντς Σούμπερτ, αυστριακός συνθέτης. (Γεν. 31/1/1797)

1958: Κυριάκος Μάτσης, κύπριος γεωπόνος και αγωνιστής της ΕΟΚΑ, που σκοτώθηκε στο κρησφύγετό του στο Δίκωμο. (Γεν. 23/1/1926)

1988: Χριστίνα Ωνάση, κόρη και κληρονόμος του έλληνα μεγιστάνα Αριστοτέλη Ωνάση. (Γεν. 11/12/1950)

