Θυελλώδεις άνεμοι που θα φτάσουν ακόμη και τοπικά τα 9 μποφόρ και χαμηλές θερμοκρασίες αναμένονται και σήμερα, Κυριακή σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΜΥ στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης πρόσκαιρες χιονοπτώσεις τις πρωινές ώρες. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν στη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες. Βαθμιαία ο καιρός στις περισσότερες περιοχές θα βελτιωθεί.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 6 με 8 και τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και το βορειοδυτικό Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένιση απο τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως ως προς τις ελάχιστες τιμές της και στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός (αρνητικές θερμοκρασίες) τις πρωινές ώρες. Συγκεκριμένα στα βόρεια θα κυμανθεί από -03 έως 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα από 05 έως 17 και στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες. Στη Θράκη νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες, με βαθμιαία βελτίωση. Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 6 με 8 και στην κεντρική Μακεδονία 8 με 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένιση από τις προμεσημβρινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 6 με 8 και από τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο τοπικά 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένιση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στην Εύβοια τις πρωινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν ασθενείς βροχές.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένιση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες. Από το απόγευμα ο καιρός βαθμιαία θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 6 με 7 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες έως 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένιση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν στα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες. Ο καιρός αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία και στα υπόλοιπα θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 6 με 7 και στα νότια έως 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένιση από το μεσημέρι και απο τα βόρεια.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένιση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένιση.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-11-2023

Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται σε όλη τη χώρα. Από τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στο Ιόνιο και τα βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα νότια έως 6 και πρόσκαιρα στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από τις βραδινές ώρες στα βόρεια θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 16 με 17 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

