Συνολικά 1.003 πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας επέβαλε η Τροχαία σε οδηγούς στη Θεσσαλονίκης μόλις σε ένα διήμερο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της υπηρεσίας.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη διευκόλυνση και προστασία του συνόλου των χρηστών των οδικών δικτύων (πεζών και οχημάτων), στην τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, συγκροτεί συνεργεία τροχονομικών ελέγχων και πραγματοποιεί στοχευμένες αστυνομικές δράσεις σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το διήμερο 26 και 27 Ιανουαρίου 2024, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν ελέγχους σε οχήματα σε κεντρικές οδούς της πόλης και βεβαίωσαν συνολικά (1.003) παραβάσεις, ως εξής:

36 παραβάσεις αφορούσαν σε εκπομπή θορύβων πέραν του επιτρεπόμενου ορίου από εξατμίσεις δίκυκλων και οχημάτων,

34 παραβάσεις αφορούσαν σε οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος και

206 παραβάσεις αφορούσαν σε υπέρβαση του ορίου ταχύτητας,

Στους παραβάτες οδηγούς επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές, ενώ παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.