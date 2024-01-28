Σύμφωνα και με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / ΕΑΑ, σημαντική μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα από την Κυριακή 28/01, και κυρίως το τριήμερο Δευτέρα 29/01 - Τετάρτη 31/01 οπότε κακοκαιρία θα επικρατήσει στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.
Η κακοκαιρία θα εκδηλωθεί κατά κύματα με κύρια χαρακτηριστικά:
- τη σημαντική πτώση της θερμοκρασίας
- τις βροχές και τις καταιγίδες κυρίως στο Νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα στην Κρήτη όπου αναμένονται πολύ μεγάλα ύψη βροχής στα πεδινά και μεγάλα ύψη χιονιού στα ορεινά-ημιορεινά
- τις τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα της ανατολικής και νότιας χώρας, καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο στα ανατολικά ηπειρωτικά, στην Εύβοια και στις Σποράδες
- τους τοπικά θυελλώδεις ανέμους βορείων διευθύνσεων
Στους προγνωστικούς χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή των φαινομένων (βροχοπτώσεις με μπλε αποχρώσεις - χιονοπτώσεις με ροζ αποχρώσεις) τις πρωινές ώρες και αργά το βράδυ της Δευτέρας 29/01.
