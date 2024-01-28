Σύμφωνα και με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / ΕΑΑ, σημαντική μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα από την Κυριακή 28/01, και κυρίως το τριήμερο Δευτέρα 29/01 - Τετάρτη 31/01 οπότε κακοκαιρία θα επικρατήσει στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Η κακοκαιρία θα εκδηλωθεί κατά κύματα με κύρια χαρακτηριστικά:

τη σημαντική πτώση της θερμοκρασίας

τις βροχές και τις καταιγίδες κυρίως στο Νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα στην Κρήτη όπου αναμένονται πολύ μεγάλα ύψη βροχής στα πεδινά και μεγάλα ύψη χιονιού στα ορεινά-ημιορεινά

τις τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα της ανατολικής και νότιας χώρας, καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο στα ανατολικά ηπειρωτικά, στην Εύβοια και στις Σποράδες

τους τοπικά θυελλώδεις ανέμους βορείων διευθύνσεων

Στους προγνωστικούς χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή των φαινομένων (βροχοπτώσεις με μπλε αποχρώσεις - χιονοπτώσεις με ροζ αποχρώσεις) τις πρωινές ώρες και αργά το βράδυ της Δευτέρας 29/01.

