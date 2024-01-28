ΕΛ.ΑΣ: 20 συλλήψεις στο κέντρο της Αθήνας για «εγκλήματα του δρόμου»

Στη σύλληψη 20 ατόμων προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία στη διάρκεια εκτεταμένης επιχειρησιακής δράσης με σκοπό την αντιμετώπιση των «εγκλημάτων δρόμου» (street crines) στις περιοχές του Κολωνού, Καλλιθέας, Ακρόπολης, Ομόνοιας και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το διήμερο 26 και 27 Ιανουαρίου και, με την παρουσία δικαστικών λειτουργών, συνελήφθησαν συνολικά 20 άτομα, ταυτοποιήθηκαν 22, εξιχνιάστηκαν συνολικά 20 κλοπές, (πέντε από καταστήματα, εννέα από οικίες, πέντε από οχήματα και μία κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας), τέσσερις ληστείες, οκτώ απάτες και μία περίπτωση υπόθαλψης.

Πιο αναλυτικά:

Σύλληψη 13 ατόμων για κατά περίπτωση παραβάσεις περί ναρκωτικών, όπλων και αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος:

Κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών εξακριβώθηκε ότι ομάδα ατόμων διαπράττει κλοπές πορτοφολιών και κινητών τηλεφώνων, σε βάρος κυρίως τουριστών, αφαίρεση ποδηλάτων αλλά και θραύση παραθύρων σε σταθμευμένα οχήματα στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, ενώ παράλληλα διαμένει σε ξενοδοχείο, στα δωμάτια του οποίου αποθηκεύουν κλοπιμαία και ναρκωτικές ουσίες, τις οποίες διακινούν στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Ακολούθησε συντονισμένη επιχείρηση, όπου στις 27/1 συνελήφθησαν, ενώ στις έρευνες που διενεργήθηκαν, συνολικά μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

μαχαίρια,

κινητά τηλέφωνα,

ποδήλατα,

419,2 γραμμάρια κάνναβης,

400 ευρώ,

18 γραμμάρια ηρωίνης και

1 ζυγαριά.

Σύλληψη 2 ατόμων στο πλαίσιο συμμορίας που καταρτίζει πλαστά έγγραφα, ενώ ο ένας εκ των δύο κατηγορείται επιπλέον για ναρκωτικά:

Κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών εξακριβώθηκε η δράση -2- ατόμων (συμμορία) οι οποίοι από κοινού καταρτίζουν και διοχετεύουν πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα (ταυτότητες, διαβατήρια κτλ), σε διάφορους ενδιαφερόμενους – αλλοδαπούς.

Κατόπιν συντονισμένης επιχείρησης την 26η-01-2024, συνελήφθησαν, ενώ στις έρευνες που ακολούθησαν σε οικία και σε κατάστημα, ανευρέθηκαν –μεταξύ άλλων- και κατασχέθηκαν:

1 πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο πλαστογραφίας ταξιδιωτικών εγγράφων,

κινητά τηλέφωνα,

εκτυπωτές,

laptops,

μηχανή πλαστικοποίησης,

1,9 γραμμάρια κάνναβης,

πλαστές ταυτότητες,

2.925 ευρώ και

πλήθος ταυτοτήτων αμφιβόλου γνησιότητας.

Σύλληψη 3 ατόμων -στο πλαίσιο σύστασης συμμορίας- που έχουν διαπράξει απάτες σε βάρος πολιτών, ενώ ο ένας εκ των τριών κατηγορείται επιπλέον για ναρκωτικά. Εξιχνιάσθηκαν οκτώ περιπτώσεις.

Η δράση της συμμορίας έγινε αντιληπτή από τους Αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών οι οποίοι πρωινές ώρες της 26ης -01-2024, στα πλαίσια συντονισμένης επιχείρησης εντόπισαν και συνέλαβαν στην κοινή τους οικία, τους εμπλεκόμενους. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της απάτης και παράβασης της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ στις έρευνες που ακολούθησαν, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1,1 γραμμάρια κάνναβης,

100 ευρώ και

1 ζυγαριά.

Από το προανακριτικό υλικό που συλλέχθηκε, προέκυψε η εμπλοκή των ανωτέρω σε -8- περιπτώσεις απατών σε βάρος υπαλλήλων μίνι μάρκετ ή περιπτέρων.

Σύλληψη ενός ατόμου για κλοπή οχήματος και κατοχή ναρκωτικών και ενός ατόμου για κατοχή ναρκωτικών

Κατόπιν προανάκρισης προέκυψε η εμπλοκή του πρώτου ατόμου σε κλοπή οχήματος από την περιοχή της Αθήνας.

Ακολούθησε έρευνα πρωινές ώρες της 26-01-2024 σε οικία, όπου διαμένει με έτερο άτομο και συνελήφθησαν για κλοπή και κατοχή ναρκωτικών. Βρέθηκε και κατασχέθηκε αυτοκίνητο, 0,8 γραμμάρια κάνναβης και κινητό τηλέφωνο.

Εξιχνίαση κλοπών, ληστειών και υπόθαλψης

Παράλληλα, σχηματίστηκαν δικογραφίες τακτικής διαδικασίας σε βάρος συνολικά ακόμα 25 ατόμων, για κατά περίπτωση κλοπές οικιών, καταστημάτων, οχημάτων και ληστείες ενώ εξιχνιάστηκαν συνολικά 20 περιπτώσεις κλοπών από καταστήματα, οικίες και οχήματα, 4 ληστείες και μία περίπτωση υπόθαλψης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διενεργούμενης έρευνας - προανάκρισης και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση ερευνητικών στοιχείων και εγκληματολογικών δεδομένων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, εξιχνιάστηκαν:

9 κλοπές από το εσωτερικό οικιών σε Αθήνα, Π. Φάληρο, Βύρωνα και Καλλιθέα,

5 κλοπές καταστημάτων σε Αθήνα, Άγιο Δημήτριο και Πετράλωνα,

5 κλοπές οχημάτων, στην Αθήνα, Πειραιά, Ταύρο και Καισαριανή,

4 ληστείες, στην περιοχή της Κυψέλης, Αθήνας και στο Βύρωνα και

μία περίπτωση υπόθαλψης ατόμου στην περιοχή του Χολαργού, που σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις.

Σε δύο περιπτώσεις, προέκυψε ότι οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποίησαν όχημα που είχαν αφαιρέσει σε προηγούμενο χρόνο και προέβηκαν σε -2- ληστείες πρατήριων καυσίμων. Το όχημα τους εγκαταλείφθηκε κατόπιν σύγκρουσης ενώ σε σχετική έρευνα του οχήματος των δραστών, των οποίων τα στοιχεία έχουν ταυτοποιηθεί, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1 πιστόλι,

1 full face και

1 κινητό τηλέφωνο.

Οι συλληφθέντες με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι δικογραφίες τακτικής διαδικασίας θα υποβληθούν αρμοδίως.

Πηγή: skai.gr

