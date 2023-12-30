Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο Νορβηγός που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 32χρονο αστυνομικό

Την προφυλάκιση του Νορβηγού που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 32χρονο αστυνομικό σε μπαρ της Θεσσαλονίκης αποφάσισε ο ανακριτής, μετά την απολογία του.

Εις βάρος του Νορβηγού έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο και απόπειρα ανθρωποκτονίας επίσης με δόλο, και για δύο πλημμελειματα, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το GRTimes.gr, ο Νορβηγός είπε στον ανακριτή ότι έχει κακοποιηθεί από την πρώτη μέρα που γεννήθηκε σεξουαλικά, ψυχολογικά και συναισθηματικά, ενώ πρόσθεσε πως έχει δεχθεί πολλές επιθέσεις, εξαιτίας της διαφορετικής του εμφάνισης. Επίσης, ο 44χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι θυμάται μόνο τον πανικό που είχε εκείνη τη στιγμή και ότι δέχθηκε κάποια χτυπήματα, ωστόσο δεν μπορεί ν’ αλλάξει αυτό που έγινε.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ίδιος τόνισε στον ανακριτή πως το μαχαίρι το είχε, γιατί το προηγούμενο διάστημα είχε δεχθεί σοβαρή επίθεση.

Επιπλέον, κατά την απολογία του δήλωσε μετανιωμένος για όλα.

Με ποινικό παρελθόν στην πατρίδα του

Δια του συνηγόρου του υπέβαλε αίτημα για να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Όπως έγινε γνωστό, ο 44χρονος επιβεβαίωσε ότι διαθέτει ποινικό παρελθόν στην πατρίδα του και συγκεκριμένα «όταν ήταν 18 ετών εξέτισε ποινή 7 - 8 μηνών σε φυλακή» - κατά τον συνήγορό του - για επεισόδιο που έγινε (πάλι) σε μπαρ. Ο ίδιος φέρεται να διέμενε μόνιμα τα τελευταία (τουλάχιστον) 9 χρόνια στην Ελλάδα, λαμβάνοντας επίδομα από το νορβηγικό κράτος για λόγους ψυχικής ασθένειας.

Η απολογία του έγινε στην αγγλική γλώσσα, παρουσία διερμηνέα, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή του κράτηση.

Το χρονικό του εγκλήματος

Το φονικό έγινε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης σε μπυραρία επί της οδού Κατσιμίδη, δίπλα ακριβώς από την έδρα των ΜΑΤ Θεσσαλονίκης. Ο 32χρονος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. διασκέδαζε με τον συνομήλικο κουμπάρο του, όταν, υπό άγνωστες συνθήκες, ξέσπασε καβγάς με τον 44χρονο, θαμώνα στο ίδιο μαγαζί. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, υπήρξε λογομαχία για ασήμαντη αφορμή, στη συνέχεια της οποίας ο Νορβηγός μαχαίρωσε στο πόδι τον κουμπάρο. Ο 32χρονος έσπευσε να μεσολαβήσει και δέχθηκε θανατηφόρο τραύμα στο λαιμό του.

Η κηδεία του αδικοχαμένου αστυνομικού τελέστηκε νωρίτερα το μεσημέρι σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και οδύνης στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στους Ταγαράδες.

