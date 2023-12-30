Ο αριθμός των μεταναστών που έφθασαν στην Ιταλία στη διάρκεια του 2023 αυξήθηκε κατά 50% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών.

Στη διάρκεια της φετινής χρονιάς έφθασαν στην Ιταλία 155.754 μετανάστες, ανάμεσα στους οποίους περισσότεροι από 17.000 ασυνόδευτοι ανήλικοι, ενώ στη διάρκεια του 2022 ο αριθμός τους ήταν 103.846.

Οι αφίξεις κορυφώθηκαν τον Αύγουστο, καθώς στη διάρκεια του μήνα αυτού έφασαν στη χώρα 25.673 μετανάστες, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

