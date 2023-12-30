Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Στην τελευταία του κατοικία ο 32χρονος αστυνομικός που δολοφονήθηκε από τον Νορβηγό - Με όλες τις τιμές η κηδεία του

Το φέρετρο ήταν καλυμμένο με την γαλανόλευκη σημαία - Τραγική φιγούρα η μητέρα του

Θεσσαλονίκη

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε από νωρίς σήμερα, Σάββατο στον Ιερό Ναό του Τιμίου Προδρόμου στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον 32χρονο αστυνομικό ο οποίος δολοφονήθηκε από τον 44χρονο Νορβηγό τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη.

Θεσσαλονικη

Η σορός του άτυχου αστυνομικού έφτασε περίπου στις 10: 00 π.μ. στον Ιερό Ναό, έξω από τον οποίο βρίσκεται Άγημα της Αστυνομίας αλλά και η μπάντα του Σώματος, προκειμένου να αποδώσουν τιμές.

Το φέρετρο ήταν καλυμμένο με την γαλανόλευκη σημαία. 

κηδεια

Ανάμεσα στον κόσμο που έφτασε, συγγενείς, φίλοι και γνωστοί αλλά και πάρα πολλοί συνάδελφοι αστυνομικοί του αδικοχαμένου.

Τραγική φιγούρα είναι η μητέρα του, η οποία, υποβασταζόμενη, αδυνατεί να πιστέψει ότι το παιδί της δολοφονήθηκε.

Τη σορό του 32χρονου αστυνομικού συνόδευσαν με πομπή στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου, στους Ταγαράδες, 13 δίκυκλα της Άμεσης Δράσης και πέντε περιπολικά.

Θεσσαλονικη

Θεσσαλονικη

Πηγή: grtimes.gr

