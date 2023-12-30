Τη δική της εξήγηση για τις εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας από τη γιορτή στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» έδωσε η πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων του νοσοκομείου, Βούλα Γεωργάκη. Mε αφορμή και την ΕΔΕ που διατάχθηκε από το υπουργείο Υγείας, η εκπρόσωπος των εργαζομένων, Βούλα Γεωργάκη, μετέφερε την ενόχληση του προσωπικού για τις διαστάσεις που έλαβε το συμβάν.

Όπως ανέφερε το πρωί μιλώντας στο OPEN με αφορμή την ΕΔΕ που διατάχθηκε από το υπουργείο Υγείας, πρόκειται για μια εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο εδώ και χρόνια, το νοσοκομείο δεν ήταν σε εφημερία και ο χώρος δεν είχε σχέση με τα επείγοντα.

«Με λύπη οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου βλέπουν αυτή την κατάσταση. Είναι απαράδεκτο, προσβλητικό προς τους εργαζόμενους που όλα τα χρόνια στήνουν πλάτη. Δεν είναι τα πράγματα έτσι. 18 χρόνια που είμαι πρόεδρος και 35 χρόνια υπάλληλος στο νοσοκομείο, κάθε χρόνια διεξάγεται η γιορτή αυτή μεταξύ της διοίκησης και των εργαζομένων, λέγοντας τα κάλαντα. Κατά τις 2 που τελειώνει η γιορτή, ζήτησαν οι εργαζόμενοι δύο τραγούδια να χορέψουν και χορέψαμε και εμείς. Όσον αφορά το φορείο, η κυρία ζήτησε να περάσει για να λάβει μέρος και να ακούσει τα κάλαντα. Επίσης, ο χώρος που έγινε είναι στις διοικητικές υπηρεσίες και δεν έχει καμία σχέση με την εφημερία. Δεν είχε εφημερία, ήταν νεκρή ημέρα» πρόσθεσε.

Ερωτηθείς εάν η ίδια γιορτή γινόταν και επί της θητείας του Παύλου Πολάκη, ο οποίος δημοσιοποίησε τις εικόνες, η Βούλα Γεωργάκη απαντά: «Μάλιστα, είχαμε όλα τα χρόνια τη συγκεκριμένη εορτή αλλά δεν καταγράφανε οι καλοθελητές βίντεο και εικόνες. Ή και αν καταγράφανε, δεν τις έδιναν. Θεωρούμε πως δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι έγινε η ανανέωση της διοικήτριας χτες. Και η προσωπική μου θέση είναι πως επί κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και διακυβέρνησης του κ. Πολάκη οι εργαζόμενοι υπέστησαν 202 ΕΔΕ, πήγαν στα δικαστήρια 40 άνθρωποι, εγώ πήγα προσωπικά στα δικαστήρια ως απειλή για το δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας».

Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι μετά τα κάλαντα ζήτησαν από τους μουσικούς να παίξουν 2 τραγούδια για να χορέψουν. Όπως λένε η μουσική δεν ακουγόταν στους χώρους νοσηλείας, ενώ η ασθενής που φαίνεται στο φορείο είχε ζητήσει η ίδια να παρευρίσκεται στη γιορτή.

