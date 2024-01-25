Η πρώτη Πανσέληνος του 2024, γνωστή ως «Πανσέληνος του Λύκου» θα γίνει απόψε, 25 Ιανουαρίου 2024.
Το φεγγάρι του «Λύκου», όπως είθισται να ονομάζεται η Πανσέληνος του Ιανουαρίου, αναμένεται να φτάσει στην κορύφωσή του στις 00:12 τα ξημερώματα της Παρασκευής.
Η πρώτη πανσέληνος του έτους πήρε το όνομά της από το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα ακούγονται δυνατά τα αλυχτίσματα των λύκων, σύμφωνα με τους ιθαγενείς της Αμερικής.
Η αποψινής πανσέληνος επίσης ονομάζεται
– Κρύο, ή Παγωμένο Φεγγάρι
– Σκληρό Φεγγάρι
– Φεγγάρι των πνευμάτων
Έρχεται το Φεγγάρι του Χιονιού
Η επόμενη πανσέληνος θα εμφανιστεί στον ουρανό στις 24 Φεβρουαρίου και είναι γνωστή ως το «Φεγγάρι του Χιονιού» λόγω των μεγάλων χιονοπτώσεων που σημειώνονται συχνά τον δεύτερο μήνα του χρόνου.
