Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός
Ολοκληρώθηκε πριν λίγο το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων, με την συμμετοχή περίπου 5.000 ανθρώπων.
Η πορεία κατευθύνθηκε μέσω της Σταδίου στη Βουλή.
Στο συλλαλητήριο κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων συμμετείχαν φοιτητές, μαθητές και εκπαιδευτικοί.
Στην αρχή της κινητοποίησης στα Προπύλαια έκλεισε η Πανεπιστημίου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα στην Βασιλίσσης Αμαλίας και την Σόλωνος.
Οι δρόμοι στο κέντρο έχουν αρχίσει σταδιακά να ανοίγουν.
Στο συλλαλητήριο κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων συμμετέχουν φοιτητές, μαθητές και εκπαιδευτικοί.
Την ίδια ώρα συλλαλητήρια πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε πολλές άλλες πόλεις.
