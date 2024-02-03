Θεσσαλονίκη: 23χρονος αποπειράθηκε να αποπλανήσει 15χρονο μέσω διαδικτύου

Ένας 23χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκης με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας μέσω του διαδικτύου, σε βάρος 15χρονου.

Είχε προηγηθεί καταγγελία της μητέρας του ανηλίκου στην εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία ο 23χρονος, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων, ανέπτυξε επικοινωνία με το γιο της και προσπάθησε να τον πείσει να συναντηθούν δια ζώσης, προσβάλλοντας την τιμή του κατ' εξακολούθηση με προτάσεις που αφορούσαν σε γενετήσιες πράξεις, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Ο 23χρονος παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

