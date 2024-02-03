Παπαθανάσης: Μέσα στο μήνα ανακοινώσεις για μικροδάνεια έως 25.000 ευρώ για τους αγρότες

Το αγροτικό ζήτημα αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης γι΄αυτό και ο Πρωθυπουργός προχώρησε σε μία σειρά μέτρων προκειμένου να ανακουφίσει τους αγρότες, τόνισε μεταξύ άλλων ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάση.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Παπαθανάσης δήλωσε ότι μέσα στο μήνα πρόκειται να ανακοινωθεί πρόγραμμα για δανειοδότηση των αγροτών, στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης τους.

Όπως είπε ο υπουργός, πρόκειται για μικροδάνεια μέχρι 25.000 ευρώ και 50% του δανείου θα είναι άτοκο, για να μπορέσουν οι αγρότες «να αντιμετωπίσουν κάποια ζητήματα και να κάνουν κάποιες μικρές -αν θέλετε- επενδύσεις στην αγροτική επιχειρηματικότητα». Επεσήμανε πως «έχει ξαναγίνει αυτό απλά το φέρνουμε πολύ πιο ενισχυμένο, πιο μπροστά το αυτό και πιο μπροστά».

Ο κ. Παπαθανάσης ανέφερε ότι μέσα στο μήνα θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις και από τον Μάρτιο θα ξεκινήσει να «τρέχει» το πρόγραμμα αυτό.

