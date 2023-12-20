Ολοκληρώθηκαν χθες Τρίτη το βράδυ οι επισκευές στην πρύμνη του αντιτορπιλικού πλοίου «Βέλος», μετά το ρήγμα που υπέστη από την κακοκαιρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του GRTimes, οι εργασίες για την αποκατάσταση της ζημιάς στο θρυλικό α/τ περατώθηκαν, μετά από περίπου ένα μήνα, ενώ το οικονομικό κόστος ανέλαβε ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία, η οποία καλύπτει τα τελευταία χρόνια τα έξοδα συντήρησης του.

Όπως αναφέρουν πηγές του Πολεμικού Ναυτικού στο GRTimes το α/τ, θα παραμείνει μέχρι νεοτέρας στον Προβλήτα 1 (θέση τρία) του Λιμένος Θεσσαλονίκης με την άδεια του ΟΛΘ, όπου και μετακινήθηκε.

Οι αποφάσεις για τον τελικό ελλιμενισμό του πλοίου θα παρθούν μετά τις γιορτές, κατόπιν διαβουλεύσεων του ΟΛΘ, του ΓΕΝ και φορέων της πόλης για την εύρεση του καταλληλότερου σημείου.

Όλα τα σενάρια για την τοποθεσία ελλιμενισμού παραμένουν ανοιχτά, ωστόσο αυτό που έχει κομβική σημασία είναι η ασφάλεια του ιστορικού πολεμικού πλοίου και η επαναλειτουργία του ως μουσείο αντιδικτατορικού αγώνα (σ.σ. δεν είναι επισκέψιμο για την ώρα).

Εύλογα πάντως, όπως εκτιμούν οι πηγές του GRTimes, το «Βέλος» δεν μπορεί να παραμείνει στον Προβλήτα 1 του Λιμένος, καθώς εμποδίζει τα κρουαζιερόπλοια και επιπλέον δεν θα μπορεί να λειτουργεί ως μουσείο.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι τοπικοί επαγγελματικοί και επιχειρηματικοί φορείς τάσσονται ανοιχτά υπέρ της παραμονής του «Βέλος» στην πόλη, παράγοντας που ίσως αποτελέσει μοχλό πίεσης για την τελική απόφαση.

