Θεσσαλονίκη: Οι αγρότες ετοιμάζουν «απόβαση» με 300 τρακτέρ στην Agrotica

Μεγάλη διαδήλωση ετοιμάζουν οι αγρότες της Κεντρικής Μακεδονίας ενόψει της πρεμιέρας της Agrotica στη Θεσσαλονίκη, την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με το thestival.gr, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μεταξύ εκπροσώπων των αγροτών της Κεντρικής Μακεδονίας και του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Θεσσαλονίκης, υποστράτηγου Γιώργου Παπαδόπουλου, συζητήθηκαν οι επικείμενες κινητοποιήσεις των αγροτών στην πρεμιέρα της αγροτικής έκθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύσκεψη έγινε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα και διήρκεσε λίγο παραπάνω από μια ώρα.

Η πρόταση που κατέθεσε η οκταμελής εκπροσώπηση των αγροτών, και έγινε αποδεκτή όπως δήλωσαν οι αγρότες, είναι ότι περίπου 300 τρακτέρ, καθώς και φορτηγά μελισσοκόμων, θα πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία από περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας με προορισμό το κέντρο της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα τον χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στην πορεία θα συμμετάσχουν αγρότες από τη Χαλκιδική, τις Σέρρες, την Πέλλα, την Πιερία, το Κιλκίς και την Ημαθία.

Πώς θα κινηθούν οι αγρότες

Οι αγρότες σχεδιάζουν να κατευθυνθούν ταυτόχρονα προς Θεσσαλονίκη από τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις, παρουσία αστυνομικών δυνάμεων. Συγκεκριμένα, θα γίνει κάθοδος στη Θεσσαλονίκη από Σέρρες, Χαλκηδόνα και από την ανατολική πλευρά της πόλης. Παρότι δεν αναφέρθηκε πού θα σταθμεύσουν τα αγροτικά οχήματα που θα συμμετάσχουν στην πορεία, οι αγρότες σημειώνουν ότι έχει βρεθεί λύση και γι’ αυτό το θέμα.

Ακόμα, όπως δηλώνουν οι αγρότες, θέλουν να καταθέσουν ψήφισμα με τα αιτήματά τους προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρη Αυγενάκη και να πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, εκφράζοντας τα ζητήματα του κλάδου τους.

Οι αγρότες τονίζουν ότι δεν θέλουν να προκαλέσουν κυκλοφοριακό πρόβλημα στους δρόμους και παράλληλα καλούν τους πολίτες να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις.

Πηγή: skai.gr

