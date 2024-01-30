Του Γιάννη Ανυφαντή

Στην εισαγγελία Εφετών αναμένεται να διαβιβαστεί η κατάθεση του διευθύνοντα συμβούλου της Hellenic Train, Μαουρίτσιο Καποτόρτο, προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη τέλεση του αδικήματος της ψευδορκίας κατά την κατάθεση του στην επιτροπή, ύστερα από ομόφωνη απόφαση των μελών της.

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης τόνισε πως «ελέγχεται η κατάσταση του μάρτυρα», με τον ίδιο να προτείνει η κατάθεση του μάρτυρα «να διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Εφετών που διενεργεί την ανάκριση, για το ενδεχόμενο τέλεσης του αδικήματος της ψευδορκίας».

Με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ συμφώνησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον Λάζαρο Τσαβαρίδη από την πλευρά της πλειοψηφίας να κατηγορεί τον Μαουρίτσιο Καποτόρτο για «εξοργιστική, προσβλητική και υποτιμητική» κατάθεση, καθώς «δεν ζήτησε ένα συγγνώμη από τα θύματα», με τον ίδιο να επισημαίνει πως «στα δικά τους τρένα έχασαν τη ζωή τους».

«Ο μάρτυρας ήρθε για να ρίξει στάχτη στα μάτια μας, απέδωσε το δυστύχημα μόνο στο σταθμάρχη, δεν αναφέρθηκε σε λάθη των μηχανοδηγών και στην ευθύνη συνολικά της Ηellenic Train» τόνισε ο εισηγητής της ΝΔ, κάνοντας λόγο για «εξοργιστική άρνηση ευθυνών της Ηellenic Train», προσθέτοντας πως «μας έφεραν παλιά τρένα, σαπάκια».

Η πλειοψηφία συμφώνησε να σταλεί η κατάθεσή του στη δικαιοσύνη, με τον Μαουρίτσιο Καποτόρτο να απαντά «ουδέν σχόλιο» στην απόφαση της επιτροπής.

Δήλωση Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ Εξεταστικής Επιτροπής

Προσβλητική η κατάθεση του CEO της Hellenic Train, Μαουρίτσιο Καποτόρτο, και ύποπτη ψευδορκίας, καθώς, ενώ είναι πασιφανές ότι δεν λειτουργούσαν τα αυτοματοποιημένα συστήματα ασφαλείας, εντούτοις ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν απλά λειτουργικά.

Γι’ αυτόν τον λόγο προτείναμε να διαβιβαστεί η κατάθεσή του στην Εισαγγελία Εφετών, στην οποία συμφώνησαν όλα τα κόμματα, ακόμη και της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Ελπίζουμε η ΝΔ να δείξει την ίδια ευαισθησία για την εξακρίβωση της αλήθειας, δεχόμενη να καλέσει στην εξεταστική επιτροπή για κατάθεση κι άλλους κρίσιμους μάρτυρες, που έχουν γνώση, όπως ο κ. Γεννιδούνιας.

Παράλληλα, από την κατάθεση του μάρτυρα εμπειρογνώμονα Προφυλίδη, προέκυψε ότι έγινε αλλοίωση με παρεμβάσεις στον τόπο του εγκλήματος, το οποίο δυσχέρανε το έργο των εμπειρογνωμόνων. Υπενθυμίζουμε ότι την ευθύνη για τη φύλαξη του χώρου είχε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας υπό τον κ. Τριαντόπουλο.



Πηγή: skai.gr

