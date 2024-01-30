Δεν θα αποκλείσουν δρόμους με τα τρακτέρ τους οι αγρότες ως την Παρασκευή, επεσήμανε ο Χρήστος Σιδερόπουλος, ο οποίος εκπροσωπεί τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λάρισας μιλώντας στο «Πρώτο».

Όπως διευκρίνισε το να κλείσουν τους δρόμους «είναι πανεύκολο, μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή» όμως «δεν είναι ο στόχος η εθνική οδός, δεν είναι ο στόχος η σύγκρουση».

«Βρισκόμαστε νομίζω στο μέσον των κινητοποιήσεων. Θέλω να πω ότι τα μπλόκα πλέον έχουν οριοθετήσει τις θέσεις, εννοώ Θεσσαλία, Αλμυρός, Ριζόμυλος, Πλατύκαμπος, Καρδίτσα, Ζάρκο. Θεσσαλία. Σήμερα υπάρχει ένα προσκλητήριο 7 η ώρα στον Παλαμά. Τα μπλόκα θα κάνουν μια πρώτη αποτίμηση των δραστηριοτήτων και αυτό που πλέον θα αποφασιστεί τι θα δούμε από εδώ και πέρα. Θα βγει ένα κείμενο με τα αιτήματα τα οποία θα σταλούν στον πρωθυπουργό. Δεν θα είναι 50 αιτήματα. Είναι τα 5, τα 6, τα οποία πλέον νομίζουμε ότι ο πρωθυπουργός αφού πλέον είπε και στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι ακούει και “τους περιμένω”, εμείς κάνουμε ένα βήμα γρήγορα» ανέφερε ο κ. Σιδερόπουλος.

Υπάρχουν και τα θετικά, όμως σημείωσε ο εκπρόσωπος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λάρισας. «Δεν είναι όλα μαύρα, δεν είναι όλα δύσκολα. Εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που ο πρωθυπουργός αποδέχτηκε το θέμα, ότι υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να το δούμε, εμείς πρέπει να στείλουμε τα 5-6 αιτήματα που είναι σοβαρά και αυτός μπορεί να δώσει πιο γρήγορα τις λύσεις και θα υπάρχει μία παράγραφος κάτω, αυτή η συνάντηση που και αυτός επιθυμεί και εμείς θέλουμε, γιατί μία συνάντηση θα φέρει το αποτέλεσμα ότι η συνάντηση μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή μετά την Παρασκευή, εφόσον όμως υπάρχουν απαντήσεις» συμπλήρωσε.

Όσον αφορά τον ΕΛΓΑ, τόνισε ο κ. Σιδερόπουλος, σε σχέση με τη φυτική και ζωική παραγωγή «έχει κάνει πολύ καλή δουλειά». «Υπάρχει ένα αποτέλεσμα, όσον αφορά και για την κτηνοτροφία και για τη φυτική, έχουν δοθεί οι προκαταβολές, για να το ξεκαθαρίσουμε, με οικονομικό μέγεθος το οποίο ξεπέρασε και το θέμα του κανονισμού» επισήμανε, διευκρινίζοντας «εδώ, που έχουμε καθυστερήσεις και είναι κάτι το οποίο ενοχλεί τους αγρότες, είναι από τη μεριά της Αρωγής του υπουργείου Οικονομικών».

«Όχι ότι δεν γνωρίζει το πρόβλημα. Έχουμε αποτελέσματα ζημιάς, έχουμε δηλαδή πράγματα που μπορούν να υπολογιστούν και δεν έχει ξεκινήσει να δοθεί μία προκαταβολή για να μπορέσει ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος να κάνει τον προγραμματισμό της επόμενης χρονιάς. Είμαστε δηλαδή στο μηδέν και αυτό δεν δικαιολογείται από την κυβέρνηση και εδώ είναι το λάθος το οποίο πρέπει να διορθωθεί» προσέθεσε.

Συμμετέχοντας στη συζήτηση στη συνέχεια, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Κελέτσης, αφού εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι σε ό,τι αφορά στο Υπουργείο και τις αποζημιώσεις που ο ΕΛΓΑ έπρεπε να καταβάλει τόσο στο ζωικό όσο και στο φυτικό κεφάλαιο, τις προκαταβολές για την ακρίβεια, αυτό επετεύχθη εντός ελάχιστων ημερών από το κλείσιμο της διαδικασίας της υποβολής των αιτήσεων, αναφέρθηκε στη «δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονται οι αγρότες και ειδικά οι αγρότες της Θεσσαλίας που χτυπήθηκαν επιπλέον από το φαινόμενο του Ντανιέλ, από τις πλημμύρες, τα αποτελέσματα των οποίων ακόμη δεν έχουν αρθεί».

«Αυτό που είπε περί Αρωγής (σ.σ. ο κ. Σιδερόπουλος) ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Έχουν δοθεί ένα μέρος, θα έλεγα το μεγαλύτερο μέρος έχει δοθεί σε ό, τι αφορά την Αρωγή, υπάρχει όμως ένας μεγάλος αριθμός δικαιούχων που δεν έχουν πάρει τα χρήματα τα οποία δικαιούνται από την Αρωγή. Εκεί πέρα ξέρω ότι γίνεται δουλειά από την πλευρά του αρμόδιου υφυπουργού, του κ. Τριαντόπουλου και από την κυβέρνηση συνολικά. Θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα με την προσπάθεια που καταβάλλεται θα γίνουν και αυτές οι καταβολές. Είναι βέβαια αρμοδιότητα άλλου υπουργείου, άλλου υπουργού, δεν μπορώ να πω περισσότερα και λεπτομέρειες» σημείωσε ο κ. Κελέτσης.

«Ο αγροτικός τομέας αντιμετωπίζει πολλά και δομικά προβλήματα που έχουν και βάθος στον χρόνο. Εμείς αυτό που κάνουμε από την πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε στο Υπουργείο, η παρούσα πολιτική ηγεσία αλλά και η προηγούμενη κυβέρνηση είναι να αντιμετωπίσουμε ένα, ένα, όλα αυτά τα μεγάλα ζητήματα τα οποία έχουν τεθεί. (…) Επιπλέον, να πούμε ότι πέσαμε ακριβώς στη μετάβαση προς τη νέα ΚΑΠ, η οποία νέα ΚΑΠ αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε η αγροτική πολιτική όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην Ευρώπη. Γι’ αυτό, βλέπετε, ξεσηκώνεται και ο κόσμος και στο σύνολο της Ευρώπης ο αγροτικός κόσμος, γιατί ακριβώς έχουν επέλθει αλλαγές, τις οποίες πραγματικά θα χρειαστεί χρόνος και για να καταλάβουμε, αλλά και για να μπορέσουμε πολύ περισσότερο να τις εφαρμόσουμε στην πράξη. Ξέρουμε όλοι πλέον ότι η νέα ΚΑΠ έχει προσανατολισμό, πρώτα από όλα στο περιβάλλον και την ψηφιοποίηση και όλα αυτά είναι μία προσαρμογή που πρέπει να γίνει, η οποία θα είναι δύσκολη. Έχουν αλλάξει εντελώς οι στοχεύσεις και ο προσανατολισμός» ανέφερε ακόμα ο κ. Κελέτσης.

Ολοκληρώνοντας, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επισήμανε πως τόσο ο πρωθυπουργός όσο και το αρμόδιο Υπουργείο, από την πρώτη στιγμή βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους αγρότες. «Ασφαλώς είναι ανοιχτές και θα είναι ανοιχτές οι πόρτες (σ.σ. για διάλογο), διότι μπροστά μας, ακόμη κι αν λύσουμε πέντε θέματα που είπε ο κύριος Σιδερόπουλος σήμερα, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι συνεχώς θα παρουσιάζονται ζητήματα και προβλήματα τα οποία θα πρέπει να λύνουμε. Γιατί επαναλαμβάνω, έχουμε μπει σε μια νέα περίοδο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που θα εμφανίζει στην πράξη θέματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζονται» τόνισε ο κ. Κελέτσης.

